Io sono ancora qui: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 3
Io sono ancora qui: trama, cast e streaming del film su Rai 3
Io sono ancora qui è il film in onda questa sera, 7 settembre 2026, alle ore 21.20 su Rai 3 in prima serata. Una intensa pellicola diretta da Walter Salles nel 2024. Ma qual è la trama e il cast? Ecco tutte le informazioni.
Trama
Il film si svolge a Rio de Janeiro, nel 1971: il Brasile vive nella morsa della dittatura militare. La famiglia Paiva vive nell’unico modo possibile per resistere al clima di oppressione che aleggia sul paese: con ironia e affetto, condividendo la quotidianità con amici e parenti. Ma un giorno, i Paiva si ritrovano vittime di un’azione violenta e arbitraria da parte del governo: Eunice (Fernanda Torres) resta d’improvviso senza suo marito Rubens (Selton Mello), sola e con cinque figli, costretta a reinventarsi per proteggere i suoi cari e disegnare un futuro diverso da quello che la società le prospetta.
Io sono ancora qui: il cast del film
Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Nel cast attori come Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, Selton Mello, Maeve Jinkings. Ecco gli attori e i relativi personaggi interpretati.
- Fernanda Torres: Eunice Paiva
- Fernanda Montenegro: Eunice Paiva da anziana
- Selton Mello: Rubens Paiva
- Guilherme Silveira: Marcelo Rubens Paiva
- Antonio Saboia: Marcelo da adulto
- Valentina Herszage: Veroca Paiva
- Maria Manoella: Veroca da adulta
- Luiza Kosovski: Eliana Paiva
- Marjorie Estiano: Eliana da adulta
- Bárbara Luz: Nalu Paiva
- Gabriela Carneiro da Cunha: Nalu da adulta
- Cora Mora: Maria Beatriz “Babiu” Facciolla Paiva
- Olívia Torres: “Babiu da adulta
- Dan Stulbach: Baby Bocayuva
- Pri Helena: Maria José “Zezé”
- Humberto Carrão: Felix
- Thelmo Fernandes: Lino Machado
- Luiz Bertazzo: Dott. Schneider
- Maeve Jinkings: Dalva Gasparian
- Caio Horowicz: Ricardo Gomes Pimpao
- Camila Márdila: Dalal Achcar
- Charles Fricks: Fernando Gasparian
- Luana Nastas: Helena Gasparian
- Isadora Ruppert: Laura Gasparian
- Maitê Padilha: Cristina
- Carla Ribas: Martha
- Daniel Dantas: Raul Ryff
- Helena Albergaria: Beatriz Ryff
- Aguida Aguiar: Carla
- Marcelo Várzea: Ritor
- Augusto Trainotti: soldato DOI CODI
Streaming e tv
Dove vedere Io sono ancora qui in tv e streaming? Appuntamento in prima visione su Rai 3 questa sera, 7 settembre 2026, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.