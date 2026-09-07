Io sono ancora qui: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Io sono ancora qui è il film in onda questa sera, 7 settembre 2026, alle ore 21.20 su Rai 3 in prima serata. Una intensa pellicola diretta da Walter Salles nel 2024. Ma qual è la trama e il cast? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Il film si svolge a Rio de Janeiro, nel 1971: il Brasile vive nella morsa della dittatura militare. La famiglia Paiva vive nell’unico modo possibile per resistere al clima di oppressione che aleggia sul paese: con ironia e affetto, condividendo la quotidianità con amici e parenti. Ma un giorno, i Paiva si ritrovano vittime di un’azione violenta e arbitraria da parte del governo: Eunice (Fernanda Torres) resta d’improvviso senza suo marito Rubens (Selton Mello), sola e con cinque figli, costretta a reinventarsi per proteggere i suoi cari e disegnare un futuro diverso da quello che la società le prospetta.

Io sono ancora qui: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Nel cast attori come Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, Selton Mello, Maeve Jinkings. Ecco gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Fernanda Torres: Eunice Paiva

Fernanda Montenegro: Eunice Paiva da anziana

Selton Mello: Rubens Paiva

Guilherme Silveira: Marcelo Rubens Paiva

Antonio Saboia: Marcelo da adulto

Valentina Herszage: Veroca Paiva

Maria Manoella: Veroca da adulta

Luiza Kosovski: Eliana Paiva

Marjorie Estiano: Eliana da adulta

Bárbara Luz: Nalu Paiva

Gabriela Carneiro da Cunha: Nalu da adulta

Cora Mora: Maria Beatriz “Babiu” Facciolla Paiva

Olívia Torres: “Babiu da adulta

Dan Stulbach: Baby Bocayuva

Pri Helena: Maria José “Zezé”

Humberto Carrão: Felix

Thelmo Fernandes: Lino Machado

Luiz Bertazzo: Dott. Schneider

Maeve Jinkings: Dalva Gasparian

Caio Horowicz: Ricardo Gomes Pimpao

Camila Márdila: Dalal Achcar

Charles Fricks: Fernando Gasparian

Luana Nastas: Helena Gasparian

Isadora Ruppert: Laura Gasparian

Maitê Padilha: Cristina

Carla Ribas: Martha

Daniel Dantas: Raul Ryff

Helena Albergaria: Beatriz Ryff

Aguida Aguiar: Carla

Marcelo Várzea: Ritor

Augusto Trainotti: soldato DOI CODI

Streaming e tv

Dove vedere Io sono ancora qui in tv e streaming? Appuntamento in prima visione su Rai 3 questa sera, 7 settembre 2026, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.