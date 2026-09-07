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Io sono ancora qui: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 3

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Pixabay
di Antonio Scali
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Io sono ancora qui: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Io sono ancora qui è il film in onda questa sera, 7 settembre 2026, alle ore 21.20 su Rai 3 in prima serata. Una intensa pellicola diretta da Walter Salles nel 2024. Ma qual è la trama e il cast? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Il film si svolge a Rio de Janeiro, nel 1971: il Brasile vive nella morsa della dittatura militare. La famiglia Paiva vive nell’unico modo possibile per resistere al clima di oppressione che aleggia sul paese: con ironia e affetto, condividendo la quotidianità con amici e parenti. Ma un giorno, i Paiva si ritrovano vittime di un’azione violenta e arbitraria da parte del governo: Eunice (Fernanda Torres) resta d’improvviso senza suo marito Rubens (Selton Mello), sola e con cinque figli, costretta a reinventarsi per proteggere i suoi cari e disegnare un futuro diverso da quello che la società le prospetta.

Io sono ancora qui: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Nel cast attori come Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, Selton Mello, Maeve Jinkings. Ecco gli attori e i relativi personaggi interpretati.

  • Fernanda Torres: Eunice Paiva
  • Fernanda Montenegro: Eunice Paiva da anziana
  • Selton Mello: Rubens Paiva
  • Guilherme Silveira: Marcelo Rubens Paiva
  • Antonio Saboia: Marcelo da adulto
  • Valentina Herszage: Veroca Paiva
  • Maria Manoella: Veroca da adulta
  • Luiza Kosovski: Eliana Paiva
  • Marjorie Estiano: Eliana da adulta
  • Bárbara Luz: Nalu Paiva
  • Gabriela Carneiro da Cunha: Nalu da adulta
  • Cora Mora: Maria Beatriz “Babiu” Facciolla Paiva
  • Olívia Torres: “Babiu da adulta
  • Dan Stulbach: Baby Bocayuva
  • Pri Helena: Maria José “Zezé”
  • Humberto Carrão: Felix
  • Thelmo Fernandes: Lino Machado
  • Luiz Bertazzo: Dott. Schneider
  • Maeve Jinkings: Dalva Gasparian
  • Caio Horowicz: Ricardo Gomes Pimpao
  • Camila Márdila: Dalal Achcar
  • Charles Fricks: Fernando Gasparian
  • Luana Nastas: Helena Gasparian
  • Isadora Ruppert: Laura Gasparian
  • Maitê Padilha: Cristina
  • Carla Ribas: Martha
  • Daniel Dantas: Raul Ryff
  • Helena Albergaria: Beatriz Ryff
  • Aguida Aguiar: Carla
  • Marcelo Várzea: Ritor
  • Augusto Trainotti: soldato DOI CODI

Streaming e tv

Dove vedere Io sono ancora qui in tv e streaming? Appuntamento in prima visione su Rai 3 questa sera, 7 settembre 2026, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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