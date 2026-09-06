Giganti – I protagonisti della storia: anticipazioni e streaming della puntata

Questa sera, domenica 6 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rete 4 va in onda Giganti – I protagonisti della storia, programma di Toni Capuozzo che racconta grandi personaggi della nostra storia. I primi appuntamenti saranno dedicati a papa Giovanni Paolo II (Karol Wojtyła), al 35° presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy, alla regina Elisabetta II d’Inghilterra e a Leonardo da Vinci. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Il programma racconta grandi figure del passato che hanno segnato la storia globale e culturale. Approfondisce le vite, le imprese e i retroscena di uomini e donne straordinari. Nella puntata di stasera, 6 settembre, si parlerà della Regina Elisabetta II.

Streaming e tv

Dove vedere Giganti – I protagonisti della storia in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – 6 settembre 2026 – alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.