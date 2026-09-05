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La promessa: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi

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di Anton Filippo Ferrari
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La promessa: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi

Questa sera, sabato 5 settembre 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda La promessa, soap opera spagnola diretta da Miguel Conde, Eva Bermudez De La Vega. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Lorenzo affronta Curro dopo aver scoperto che ha trascorso due giorni con Angela e lo minaccia apertamente. Jacobo continua a indagare sulle lettere di Catalina, convinto che siano false. Intanto Petra soffre per l’isolamento della servitù, mentre Maria crolla sotto il peso della sua difficile decisione. Lorenzo continua a tormentare Curro, che però resiste alle provocazioni. Maria, incinta e senza prospettive, vive un momento drammatico, sostenuta da Pia e Samuel. Intanto Adriano pensa solo ai figli, Enora lascia Toño, Leocadia organizza le nozze di Angela e Beltrán e Cristóbal propone a Teresa il ruolo di governante.

Cast

Abbiamo visto la trama de La promessa, ma qual è il cast della soap opera in onda su Rete 4? Tra gli attori principali: Ana Garces, Eva Martin, Manuel Regueiro, Arturo Sancho, Joaquin Climent, Antonio Velazquez, Carmen Asecas, Alicia Bercan, Marga Martinez.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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