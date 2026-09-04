Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 4 settembre 2026

Questa sera, venerdì 4 settembre 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, i risvolti del caso Garlasco. Dopo la rivelazione in esclusiva di “Quarto Grado” sulla richiesta del consulente della Procura di Pavia, il professor Roberto Catanesi, di incontrare personalmente Andrea Sempio per completare la consulenza personologica affidatagli, si attende la risposta della difesa dell’indagato. In studio sarà presente il legale di Sempio, Angela Taccia.

Si torna poi sulla vicenda di Pamela Genini. La difesa di Francesco Dolci, unico indagato per la profanazione della tomba della ragazza, punta su una foto satellitare del cimitero di Strozza (Bergamo), che potrebbe scagionarlo. Dolci, ospite in studio, continua a professarsi innocente.

Infine, spazio al giallo della morte di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata senza vita a Riposto, in provincia di Catania, lo scorso 23 agosto, in circostanze ancora poco chiare. La famiglia non crede all’ipotesi del suicidio. Intanto, Tony Proietto, amico e frequentatore della giovane, resta indagato pur negando un suo qualsiasi coinvolgimento.

Il parterre degli ospiti è composto da Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Paolo Colonnello, Gianluca Zanella, Carmen Pugliese, Marco Oliva, Grazia Longo, Paolo Reale e Massimo Picozzi.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 4 settembre 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.