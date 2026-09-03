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Tensione in Rai, scontro tra Salvo Sottile e gli inviati di Report: “Venduto, sei un pezzo di me**a”

Immagine di copertina
Credit: AGF

Il diverbio sarebbe avvenuto nel cortile di via Teulada

di Niccolò Di Francesco
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Alta tensione in Rai con il conduttore Salvo Sottile che sarebbe stato insultato da alcuni degli inviati di Report. Secondo quanto racconta Fanpage, il diverbio sarebbe avvenuto nella mattinata di giovedì 3 settembre nel cortile della sede Rai di via Teulada. Sottile, che si trovava lì per la presentazione del suo nuovo programma Ore 14, avrebbe salutato Bernardo Iovene e Luca Bertazzoni, due degli inviati storici del programma d’inchiesta, con un “come va?”. Gli inviati presenti avrebbero risposto con insulti e toni durissimi. “Venduto”, “Pezzo di me**a” e inviti ad andare a quel paese. Salvo Sottile sarebbe finito nel mirino della squadra di Report in seguito ad alcuni commenti social su Sigfrido Ranucci. E proprio quest’ultimo ha commentato con un post sui social: “La mia squadra è sempre la mia squadra. Spalle d’acciaio e schiena dritta che non si piega neppure di fronte all”arroganza e le miserie di chi si sente protetto dal potere. E per proteggersi meglio ha pure bloccato i commenti sotto i suoi post”.

Interpellato da SuperGuidaTv sull’accaduto, Salvo Sottile ha dichiarato: “Non è successo nulla, nel senso che quando sono arrivato per fare la conferenza stampa c’è stato un incontro con alcuni inviati e sono volate battute e battutacce. Sono cose che possono succedere negli ambienti di lavoro. Facciamo tutti parte della Direzione Approfondimento, quindi immagino che ci sia del nervosismo. Ovviamente sono cose che non dovrebbero succedere”. Alla domanda se il suo saluto potesse essere stato interpretato come una provocazione, il conduttore ha risposto: “Quando si chiede a uno come sta è una provocazione? Io non ho provocato nessuno, ho salutato delle persone che conosco”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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