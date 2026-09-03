Report, dopo l’addio di Presutti spunta l’ipotesi della conduzione a rotazione degli inviati storici

Gli inviati storici di Report potrebbero condurre il programma a rotazione: è questa l’ipotesi sul tavolo dei vertici della Rai dopo la rinuncia di Giulia Presutti. A lanciare l’indiscrezione è La Repubblica, secondo cui Daniele Piervincenzi, l’altro co-conduttore scelto per sostituire Sigfrido Ranucci, potrebbe seguire la seconda parte della trasmissione, Report Lab. Già nella giornata di giovedì 3 settembre potrebbe esserci un accordo definitivo tra l’azienda e la redazione del programma d’inchiesta. Giulia Presutti, invece, potrebbe essere risarcita con la conduzione di un programma tutto suo.

La giornalista, inviata della trasmissione di Rai 3, ha comunicato la sua rinuncia attraverso una lettera inviata al direttore dell’Approfondimento della Rai Paolo Corsini. “Caro direttore – scrive Presutti nella mail a Corsini – in un contesto così complesso e delicato come quello che si è venuto a creare, faccio volentieri un passo indietro, nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l’onore di contribuire. Una trasmissione così amata, che tanto ha dato al pubblico e alla nostra azienda non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli, né credo che il suo futuro possa essere legato a singoli nomi e singole personalità. Spero che Report continui a fare lo splendido lavoro di servizio pubblico che ha sempre fatto. Per quanto mi riguarda, caro direttore sono a disposizione dell’azienda che tanto mi ha dato e alla quale intendo dare con passione tutto il mio impegno”.