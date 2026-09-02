Roma, baby. Cremonini live Circo Massimo streaming e diretta tv: dove vedere il concerto
Roma, baby. Cremonini live Circo Massimo streaming e diretta tv: dove vedere il concerto
Questa sera, mercoledì 2 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Roma, baby. Cremonini live Circo Massimo, il concerto evento di Cesare Cremonini andato in scena al Circo Massimo lo scorso 6 giugno davanti a 65 mila persone. Dove vedere Roma, baby. Cremonini live Circo Massimo in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.
In tv
Il concerto, come detto, va in onda stasera – mercoledì 2 settembre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1.
Roma, baby. Cremonini live Circo Massimo streaming live
Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.
Scaletta
Ma qual è stata la scaletta di Roma, baby. Cremonini live Circo Massimo? Di seguito le canzoni cantante dall’artista bolognese lo scorso 6 giugno e il relativo ordine (attenzione: non sappiamo se in tv sarà rispettato lo stesso ordine di esecuzione):
1. Cercando Camilla (Il primo bacio sulla luna, 2008)
2. Alaska Baby (Alaska Baby, 2024)
3. Dicono di me / Padre madre (Il primo bacio sulla luna, 2008/ Bagus, 2002)
4. Il comico (Sai che risate) (La teoria dei colori, 2012) – Cremonini al sax
5. La ragazza del futuro (La ragazza del futuro, 2022)
6. Ora che non ho più te (Alaska Baby, 2024)
7. La nuova stella di Broadway (La teoria dei colori, 2022)
*Roma Capoccia di Antonello Venditti alla chitarra
8. Latin Lover (Bagus, 2002) – Cremonini alla chitarra
9. Possibili Scenari (Possibili scenari, 2017) – Cremonini e Natalizia ai gong drumm
10. Buon viaggio (Share The Love) (Più che logico, 2015) – Cremonini al sax
11. Acrobati – (Alaska Baby, 2024) – Cremonini al pianoforte – Performer nei Cyr Wheel
12. Vieni a vedere perché – (Bagus, 2002) – Cremonini al pianoforte
* Vorrei” al pianoforte
13. Le sei e ventisei – (Il primo bacio sulla luna, 2008)
14. Mondo – con Lorenzo Jovanotti
15. L’ombelico del mondo – con Lorenzo Jovanotti
16. Logico – (Logico, 2014)
17. Grey Goose – (Logico, 2014)
18. Aurore boreali – (Alaska Baby, 2024) – Con Elisa
*Nonostante tutto remix
19. Figlio di un re – (Il primo bacio sulla luna, 2008) – Cremonini alla fisarmonica
21. San Luca – (Alaska Baby, 2024) – con Luca Carboni
22. Tie your mother down – (tributo ai Queen) – Cremonini alla chitarra
23. 50 Special – (…Sequérez?, 1999) – Cremonini alla chitarra
24. Marmellata #25 – (Maggese, 2005) – Cremonini al sax
24. Poetica – (Possibili scenari, 2017)
25. Nessuno vuole essere Robin – (Possibili scenari, 2017)
26. Un giorno migliore – (…Sequérez?, 1999)