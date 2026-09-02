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Erica – Una detective per caso: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
Erica – Una detective per caso: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
Questa sera, mercoledì 2 settembre 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la prima puntata di Erica – Una detective per caso, la nuova serie tv diretta da Ciro D’Emilio (adattamento italiano della serie di successo francese ERICA, tratta dai romanzi “Erica Falck” scritti da Camilla Läckberg) con un cast guidato da Vanessa Incontrada e Francesco Scianna, affiancati da Ivana Lotito. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Dopo molti anni di assenza, la nota giallista Erica Magliani ritorna in Toscana per occuparsi con la sorella Lucia dell’eredità dei genitori: è un lutto che si aggiunge a un periodo di crisi professionale e sconfitte sentimentali. A Piombino riallaccia i contatti con la migliore amica di un tempo, ma appena prima che le due donne possano rivedersi, Alessandra rimane coinvolta in un grave fatto di sangue. Ciò spinge Erica, non convinta della semplicistica soluzione proposta dalla polizia, a vestire i panni della detective. Scavando nel presente e nel passato della vittima, oltre a mettere a repentaglio la sua incolumità, Erica si scontra con Leonardo Carrese, il bel commissario titolare delle indagini con il quale nasce una conflittuale attrazione. Intanto, la sensibilità da giallista mette Erica in allerta su Lucia, che sta tentando invano di nasconderle qualcosa: una violenza subdola e pericolosa, nascosta proprio nel luogo che dovrebbe garantire difesa e protezione.
Erica – Una detective per caso: il cast
Abbiamo visto la trama di Erica – Una detective per caso, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori: Vanessa Incontrada, Francesco Scianna, Ivana Lotito, Giampiero De Concilio, Valerio Morigi, Josafat Vagni e Fabio Vezzosi.