Dopo molti anni di assenza, la nota giallista Erica Magliani ritorna in Toscana per occuparsi con la sorella Lucia dell’eredità dei genitori: è un lutto che si aggiunge a un periodo di crisi professionale e sconfitte sentimentali. A Piombino riallaccia i contatti con la migliore amica di un tempo, ma appena prima che le due donne possano rivedersi, Alessandra rimane coinvolta in un grave fatto di sangue. Ciò spinge Erica, non convinta della semplicistica soluzione proposta dalla polizia, a vestire i panni della detective. Scavando nel presente e nel passato della vittima, oltre a mettere a repentaglio la sua incolumità, Erica si scontra con Leonardo Carrese, il bel commissario titolare delle indagini con il quale nasce una conflittuale attrazione. Intanto, la sensibilità da giallista mette Erica in allerta su Lucia, che sta tentando invano di nasconderle qualcosa: una violenza subdola e pericolosa, nascosta proprio nel luogo che dovrebbe garantire difesa e protezione.