Un giorno in pretura: anticipazioni e streaming oggi, 2 settembre

Questa sera, mercoledì 2 settembre 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Un giorno in Pretura, programma tv di genere documentaristico-criminologico ideato da Roberta Petrelluzzi. È la terza trasmissione più longeva della terza rete Rai dopo il TG3 e Geo. La trasmissione è l’evoluzione del programma In pretura, andato in onda sempre su Rai 3 dal 1985 al 1987. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Si intitola “Un bambino senza nome” la puntata di “Un giorno in Pretura Cult” in onda stasera. Laura e Rocco, due giovani fidanzati, appena ventenni si accusano a vicenda di aver fatto scomparire il loro neonato. Tutto si svolge nella provincia di Frosinone tra centri commerciali e pranzi consumati in famiglia. È il 15 novembre 2012, quando Laura viene ricoverata d’urgenza per una gravissima infezione all’utero, e solo allora si scopre che ha partorito. Oggi la ragazza addossa tutte le colpe al fidanzato. È uno scontro tra due famiglie che difendono a spada tratta ciascuno il proprio caro. Il processo deve stabilire come realmente sono andate le cose.

Streaming e tv

Dove vedere Un giorno in pretura in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – mercoledì 2 settembre 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.