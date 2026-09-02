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È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 2 settembre su Rete 4

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di Anton Filippo Ferrari
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È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 2 settembre 2026 su Rete 4

Questa sera, mercoledì 2 settembre 2026, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 2 settembre 2026, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Anticipazioni e ospiti 2 settembre 2026

Bianca Berlinguer apre la nuova stagione con un’intervista a Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale. Al centro della puntata anche il traguardo storico che il Governo Meloni si appresta a raggiungere, diventando l’esecutivo più longevo della storia della Repubblica Italiana. Un record che riapre il confronto sui risultati ottenuti dall’esecutivo e sulle condizioni economiche e sociali del Paese a quattro anni dal suo insediamento. Spazio poi alle difficoltà economiche che attendono le famiglie al rientro dalle vacanze, con i rincari di energia, carburanti e prodotti alimentari. Infine, un approfondimento sulla crisi climatica: il caldo non accenna a diminuire e gli eventi atmosferici considerati un tempo “straordinari” sembrano diventare sempre più frequenti. Tra gli ospiti della puntata anche: Maurizio Belpietro, Marina La Rosa e Mario Giuliacci. Come sempre, l’immancabile presenza dell’alpinista e scrittore Mauro Corona.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – mercoledì 2 settembre 2026 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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