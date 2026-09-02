Ascolti tv martedì 1 settembre 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 1 settembre2026? Su Rai 1 è andato in onda La legge di Lidia Poet. Su Rai 2 L’ultima vendetta. Su Rai 3 Il mio nome è Riccardo Cocciante. Su Rete 4 Verità nascoste. Su Canale 5 Hotel Costiera. Su Italia la Coppa Italia. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 1 settembre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.