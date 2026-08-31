Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3, 31 agosto 2026

Filorosso è il programma di approfondimento in onda per tutta l’estate su Rai 3, il lunedì in prima serata, a partire dalle 21.20. Tanti gli ospiti in studio per analizzare i temi di attualità, come la guerra in Ucraina, lo scontro politico e i casi di cronaca, ma anche le sfide economiche e sociali, i grandi appuntamenti culturali, gli scenari internazionali. Non mancheranno servizi e reportage. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Filorosso in onda questa sera, 31 agosto 2026.

Anticipazioni e ospiti

Si parte con l’attualità, e in particolare con gli aggiornamenti sull’arresto di Valter Lavitola, che saranno discussi e commentati da Paolo Mieli, Augusto Minzolini e Peter Gomez. Nella seconda parte ci saranno anche Francesco Borgonovo, Daniele Capezzone, Annalisa Imparato e Luigi De Magistris. Il programma approfondirà anche questa settimana gli ultimi sviluppi del caso Garlasco. Interverranno, tra gli altri, Antonio De Rensis, Simone Borile, Rita Cavallaro, Luciano Garofano, Valter Biscotti e Salvo Sottile. In collegamento ci saranno invece Massimo Lovati, Ugo Ricci, e Francesca Bugamelli.

Streaming e tv

Dove vedere Filorosso in diretta tv e in streaming? Appuntamento a partire dalle 21,20, stasera – lunedì 31 agosto 2026 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Filorosso è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.