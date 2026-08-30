Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 30 agosto

Questa sera, domenica 30 agosto 2026, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Racconto di una notte, la nuova dizi turca che appassionerà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile.

Anticipazioni e trama

La famiglia è riunita per celebrare la promozione di Mahir, ma la presenza di Kursat interrompe bruscamente il clima di festa. Tornato a casa, Kursat si lascia confortare da Ezra, mentre alla villa Asaf ha in serbo una sorpresa per il nipote: l’indomani partiranno tutti per due giorni di relax in un hotel di lusso con spa e piscine termali. Canfeza non è entusiasta della notizia e propone al marito di lanciare una moneta: il vincitore non solo sceglierà se andare via insieme alla famiglia, ma avrà anche il diritto di comandare a bacchetta lo sconfitto per 24 ore. Il vincitore è Mahir e quindi l’indomani la coppia si unisce al resto della famiglia per due giorni di relax. Una volta arrivati alla struttura, però, i due riescono comunque a ritagliarsi dei momenti tutti per loro. Intanto, Gulizar decide di interrompere la sua relazione con Kursat con un messaggio, ma l’uomo, noncurante dei consigli materni, sembra determinato a incontrare la sua amata.

La famiglia Yilmaz è riunita per festeggiare il compleanno di Mahir, ma l’atmosfera apparentemente serena mostra presto delle crepe. Canfeza, sempre più oppressa dalla convivenza con la famiglia del marito, gli propone di andare a vivere da soli, in una casa tutta per loro. Ferman, al quale Efsane ha confessato di aver perso la loro bambina, fatica ad accettare la notizia. Kursat invita Gulizar a cena e le chiede di sposarlo, ma l’arrivo improvviso della famiglia Yilmaz fa precipitare gli eventi. Intanto Salih mostra a Sare i documenti ricevuti dall’orfanotrofio. La donna scopre, così, di avere un fratello maggiore da cui è stata separata durante l’infanzia. Selim si presenta a casa di Ezra e le rivela di essere il figlio di Rasit, nato da una relazione clandestina avuta dal marito della donna. Deciso a vendicarsi, dichiara che la farà pagare a Mahir e Kursat per la morte di suo padre.

La famiglia Yilmaz è sconvolta da quanto hanno visto al ristorante e quando Gulizar li informa che lei e Kursat hanno intenzione di sposarsi, Afet, supportata da Asaf, la caccia di casa. Gulizar non avendo altro posto dove andare si fa accompagnare da Ferman a casa di Kursat, che in quel momento però non è presente. Quando Ezra apprende la notizia delle imminenti nozze, reagisce anche lei con stupore e incredulità. Nel frattempo, Mahir scopre sul suo computer il file del video di Capodanno e viene a sapere così che è stata Afet a spingere Canfeza dalla terrazza. Preso dalla rabbia, affronta sua nonna e decide di lasciare immediatamente la villa. Solo l’intervento di Canfeza che gli racconta di tutti i segreti della famiglia riesce a dissuaderlo dall’intento e a rimandare il trasloco all’indomani. Il mattino dopo, Mahir è impegnato in un’operazione per catturare Selim, che vive ormai come un nomade nei boschi. Grazie a una soffiata, la squadra d’assalto lo stana.

Streaming e tv

Dove vedere Racconto di una notte in tv e streaming? Appuntamento in prima serata su Canale 5 ogni domenica alle 21.30 dopo La ruota della fortuna a partire dal 12 aprile 2026. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.