Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:34
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Giganti – I protagonisti della storia: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 30 agosto

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Giganti – I protagonisti della storia: anticipazioni e streaming della puntata

Questa sera, domenica 30 agosto 2026, alle ore 21,30 su Rete 4 va in onda Giganti – I protagonisti della storia, programma di Toni Capuozzo che racconta grandi personaggi della nostra storia. I primi appuntamenti saranno dedicati a papa Giovanni Paolo II (Karol Wojtyła), al 35° presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy, alla regina Elisabetta II d’Inghilterra e a Leonardo da Vinci. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Il programma racconta persone che hanno cambiato il loro tempo lasciando il segno anche su chi è venuto dopo. Fanno parte della nostra memoria e il nostro album di famiglia collettivo. Lo fa andando nei loro luoghi e cercando di rispondere alle domande che i loro destini pongono.

Streaming e tv

Dove vedere Giganti – I protagonisti della storia in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – 30 agosto 2026 – alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Che ci faccio qui: anticipazioni e streaming della puntata di oggi
TV / Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) dalla puntata del 30 agosto
TV / Ascolti tv sabato 29 agosto: La notte dei fiori, Ciao Darwin, La promessa
Ti potrebbe interessare
TV / Che ci faccio qui: anticipazioni e streaming della puntata di oggi
TV / Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) dalla puntata del 30 agosto
TV / Ascolti tv sabato 29 agosto: La notte dei fiori, Ciao Darwin, La promessa
TV / Messa in tv 30 agosto 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
TV / La promessa: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi
TV / La notte dei fiori: tutto quello che c’è da sapere sullo show
TV / Kong – Skull Island: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / C’era una volta il West: tutte le informazioni sul film in onda su Rai 3
TV / Ciao Darwin: le anticipazioni della puntata di oggi in replica su Canale 5
TV / Ascolti tv venerdì 28 agosto: Techetecheshow, L’Erede
Ricerca