Giganti – I protagonisti della storia: anticipazioni e streaming della puntata

Questa sera, domenica 30 agosto 2026, alle ore 21,30 su Rete 4 va in onda Giganti – I protagonisti della storia, programma di Toni Capuozzo che racconta grandi personaggi della nostra storia. I primi appuntamenti saranno dedicati a papa Giovanni Paolo II (Karol Wojtyła), al 35° presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy, alla regina Elisabetta II d’Inghilterra e a Leonardo da Vinci. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Il programma racconta persone che hanno cambiato il loro tempo lasciando il segno anche su chi è venuto dopo. Fanno parte della nostra memoria e il nostro album di famiglia collettivo. Lo fa andando nei loro luoghi e cercando di rispondere alle domande che i loro destini pongono.

Streaming e tv

Dove vedere Giganti – I protagonisti della storia in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – 30 agosto 2026 – alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.