Rido perché ti amo: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, domenica 30 agosto 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Rido perché ti amo, film del 2023 co-scritto, diretto e interpretato da Paolo Ruffini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Due bambini delle scuole elementari si giurano amore eterno. Tuttavia, dopo 25 anni, sembra che tutto sia perduto: Leopoldo non è più il principe azzurro di un tempo e, invece di conquistare Amanda, la fa scappare. Resosi conto di aver perso l’amore della sua vita, Leopoldo si impegna a superare i propri limiti e fare tutto il possibile per riconquistare Amanda. Leopoldo intraprende un viaggio interiore per ritrovare la spontaneità e l’entusiasmo che aveva da bambino, sperando che ciò possa aiutarlo a riconquistare l’amore di Amanda. Coinvolge anche il suo cerchio di amici e conoscenti, che hanno seguito la loro storia nel corso degli anni.

Rido perché ti amo: il cast

Abbiamo visto la trama di Rido perché ti amo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Nicola Nocella: Leopoldo Timi

Paolo Ruffini: Ciro Esposito

Daphne Scoccia: Sam

Barbara Venturato: Amanda Perelli

Greg: Cipriano

Enzo Garinei: Valentino

Lucia Guzzardi: Ada

Giulia Provvedi: Luisa

Herbert Cioffi: Don Cioffi

Claudia Campolongo: Claudia

Malika Ayane: commessa francese

Filippo Caccamo: Athos

Alessandro Santagati: Pierferdinando

Marco Stabile: Francois

Simone Brescianini: Simone

Francesco Quezada: Leopoldo a 7 anni

Aurora Menenti: Amanda a 6 anni

Herbert Ballerina: Gigi

Loretta Goggi: La Barona

Streaming e tv

Dove vedere Rido perché ti amo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 30 agosto 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.