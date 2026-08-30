Rido perché ti amo: tutto quello che c’è da sapere sul film
Rido perché ti amo: trama, cast e streaming del film su Rai 1
Questa sera, domenica 30 agosto 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Rido perché ti amo, film del 2023 co-scritto, diretto e interpretato da Paolo Ruffini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Due bambini delle scuole elementari si giurano amore eterno. Tuttavia, dopo 25 anni, sembra che tutto sia perduto: Leopoldo non è più il principe azzurro di un tempo e, invece di conquistare Amanda, la fa scappare. Resosi conto di aver perso l’amore della sua vita, Leopoldo si impegna a superare i propri limiti e fare tutto il possibile per riconquistare Amanda. Leopoldo intraprende un viaggio interiore per ritrovare la spontaneità e l’entusiasmo che aveva da bambino, sperando che ciò possa aiutarlo a riconquistare l’amore di Amanda. Coinvolge anche il suo cerchio di amici e conoscenti, che hanno seguito la loro storia nel corso degli anni.
Rido perché ti amo: il cast
Abbiamo visto la trama di Rido perché ti amo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Nicola Nocella: Leopoldo Timi
- Paolo Ruffini: Ciro Esposito
- Daphne Scoccia: Sam
- Barbara Venturato: Amanda Perelli
- Greg: Cipriano
- Enzo Garinei: Valentino
- Lucia Guzzardi: Ada
- Giulia Provvedi: Luisa
- Herbert Cioffi: Don Cioffi
- Claudia Campolongo: Claudia
- Malika Ayane: commessa francese
- Filippo Caccamo: Athos
- Alessandro Santagati: Pierferdinando
- Marco Stabile: Francois
- Simone Brescianini: Simone
- Francesco Quezada: Leopoldo a 7 anni
- Aurora Menenti: Amanda a 6 anni
- Herbert Ballerina: Gigi
- Loretta Goggi: La Barona
Streaming e tv
Dove vedere Rido perché ti amo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 30 agosto 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.