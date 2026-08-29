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La promessa: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi

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di Anton Filippo Ferrari
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La promessa: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi

Questa sera, sabato 29 agosto 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda La promessa, soap opera spagnola diretta da Miguel Conde, Eva Bermudez De La Vega. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Beltrán accetta la proposta di Angela, che pone però una condizione legata a Curro. Petra confessa a Samuel la minaccia di licenziamento di Cristóbal, mentre Maria valuta una scelta difficile sulla gravidanza. Intanto il progetto del motore attira interesse e Curro scopre che una ricetta di Lope è stata pubblicata da una misteriosa Madame Cocotte. Angela tenta di ottenere il permesso di trascorrere due giorni con Curro prima del matrimonio con Beltrán. Maria riflette sul futuro della gravidanza, mentre Manuel, Toño ed Enora cercano un costruttore per il loro motore. Intanto Lope indaga su chi si nasconda dietro il nome di Madame Cocotte.

Cast

Abbiamo visto la trama de La promessa, ma qual è il cast della soap opera in onda su Rete 4? Tra gli attori principali: Ana Garces, Eva Martin, Manuel Regueiro, Arturo Sancho, Joaquin Climent, Antonio Velazquez, Carmen Asecas, Alicia Bercan, Marga Martinez.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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