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Techetecheshow: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata dedicata a Lucio Battisti

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Techetecheshow: anticipazioni e streaming della puntata su Lucio Battisti (replica)

Questa sera, venerdì 28 agosto 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Techetecheshow, il programma condotto da Flavio Insinna che oggi sarà dedicato a Lucio Battisti. Il mito della nostra musica leggera non amò mai esibirsi di fronte a telecamere e microfoni. Lo spiegò così in un’intervista del 1972, poche settimane prima della sua “fuga dal mondo”: “La televisione? Non conosco nessuna tortura che la superi. E poi il pubblico si stanca di vedere sempre la tua faccia”. Eppure in quei brevi (rispetto alla sua ben più lunga carriera) quattro anni in cui calcò il palcoscenico radiotelevisivo nazionale (dal programma tv “Vetrina di Un disco per l’estate” del 1968 allo special radiofonico “Natale con Supersonic” del 1972) riuscì quasi sempre a stupire, regalando anche momenti di spettacolo che oggi consideriamo giustamente storici. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Stasera Rai 1 farà rivivere (in replica) la grande avventura del cantante con una puntata di Techetecheshow intitolata “Lucio Battisti numero uno”. Insinna ci porterà anche a Poggio Bustone, il comune in provincia di Rieti nel Lazio, dove Lucio nacque il 5 marzo 1943, e in diversi luoghi iconici di Roma a lui collegati. Per un paio d’ore gusteremo i frutti di una rinnovata approfondita esplorazione degli archivi Rai, che, oltre a recuperare immagini e suoni che già conosciamo bene (ma non ci stanchiamo mai di guardare e ascoltare, s’intende), propone diverse rarità.

Tra queste ci sono alcuni interventi radiofonici di fine Anni 60, un’apparizione al “Telegiornale” datata 1969, e una versione di qualità definita “mai vista prima” dell’esibizione di Battisti al Festival di Sanremo del 1969. E anche quel suo Sanremo va catalogato tra i momenti storici. Quello, infatti, è stato l’unico Festival in cui Lucio abbia gareggiato in prima persona, esibendosi in coppia con Wilson Pickett, un mito della musica nera. Cantarono “Un’avventura”, un trascinante pezzo in stile rhythm’n’blues, che al Casinò di Sanremo non ebbe grande successo, visto che si classificò al nono posto, ma contribuì a imporre Battisti come cantante, dato che fino a quel momento era quasi più noto come compositore di musiche per i testi di Mogol. Un passaggio particolarmente emozionante del “racconto” non possono che essere gli otto minuti e 20 secondi dell’incontro con Mina. Sono riproposti per intero e si confermano capaci di stupirci per l’ennesima volta, rapiti come siamo da un intreccio di sette canzoni che diventano un unico inno all’inarrivabile grandezza di questi due interpreti.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di Techetecheshow dedicata a Lucio Battisti in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – venerdì 28 agosto 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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