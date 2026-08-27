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Costanza: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata (replica)

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Costanza: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata (replica)

Questa sera, giovedì 27 agosto 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda in replica la prima puntata di Costanza, la nuova serie tv diretta da Fabrizio Costa, ispirata al romanzo di Gazzola, Questione di Costanza (pubblicato da Longanesi), con protagonisti Miriam Dalmazio e Marco Rossetti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Costanza, giovane laureata in Paleontologia vive a Messina dove non riesce a trovare lavoro nel suo campo e per mantenere lei e la figlia Flora si arrangia come rider per una catena di food delivery. La sua vita cambia quando vince un assegno di ricerca di un anno presso il prestigioso Dipartimento di Paleopatologia di Verona dove vive la sorella Toni. Mentre all’università analizza uno scheletro che si rivela essere appartenuto a Selvaggia di Staufen, figlia di Federico II di Svevia e inizia a stringere un legame con il collega Ludovico, si imbatte in Marco, un suo ex, a cui ha sempre nascosto un grande segreto.

Costanza: il cast

Abbiamo visto la trama di Costanza, ma qual è il cast completo della serie tv in replica su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Miriam Dalmazio: Costanza
  • Marco Rossetti: Marco
  • Eleonora De Luca: Toni
  • Lorenzo Cervasio
  • Caterina Shulha: Diana
  • Davide Iacopini: Anselmo
  • Franco Castellano: Prof Melchiorre
  • Bianca Panconi: Selvaggia di Staufen
  • Kaspar Capparoni: Federico II di Svevia

Streaming e tv

Dove vedere Costanza in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera, giovedì 27 agosto 2026, a partire dalle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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