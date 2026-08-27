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Da grandi: tutto quello che c’è da sapere sul film

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Da grandi: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, giovedì 27 agosto 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Da grandi, film del 2023 diretto da Fausto Brizzi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Marco, Serena, Tato e Leo sono quattro bambini di nove anni che stanno vivendo una situazione di disagio a causa del comportamento delle loro famiglie. Marco viene ripetutamente rimproverato dai genitori perché alla sua età fa ancora la pipì a letto e non ha un buon rapporto con la sorella Silvietta; inoltre è innamorato da tempo della sua maestra Francesca. Serena viene costretta dal padre a praticare il tennis, sport verso cui non ha alcun interesse. Tato è tremendamente geloso della madre e cerca sempre di allontanare tutti i suoi potenziali fidanzati bombardandoli con gli scherzi peggiori. Leo abita con i nonni e desidera tanto andare a trovare i genitori che vivono in India. Resisi conto di non poter continuare a rimanere con le loro famiglie, scappano di casa, liberi finalmente di poter fare ciò che vogliono.

Da grandi: il cast

Abbiamo visto la trama di Da grandi, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Enrico Brignano: Marco da adulto
  • Ilenia Pastorelli: Serena da adulta
  • Luca Bizzarri: Leo da adulto
  • Paolo Kessisoglu: Tato da adulto
  • Valeria Bilello: Francesca
  • Claudia Potenza: Anna
  • Luca Angeletti: Carlo
  • Carlotta Natoli: Commissaria
  • Marco Messeri: Giuseppe, nonno di Leo
  • Valeria Fabrizi: Teresa, nonna di Leo
  • Mattia Manfredonia: Marco da bambino
  • Alice Simoni: Serena da bambina
  • Daniel Perniciano: Leo da bambino
  • Leone Cardaci: Tato da bambino
  • Alyssa Palmese: Francesca da bambina
  • Ilary Mancini: Silvietta
  • Gabriele Pignotta: Claudio
  • Francesca Nerozzi: Milena
  • Ubaldo Pantani: Preside
  • Francesco Mitidieri: Ivan
  • Settimo Palazzo: Agente Lo Cascio
  • Federico Nanni: Fausto
  • Laura Canale: Bidella
  • Marco Zingaro: Filippo
  • Teresa Federico: Amica Francesca
  • Fabrizio Nardi: Commesso di giocattoli
  • Valentina Ruggeri: Passante
  • Gianmarco Russo: Pinuccio
  • Carolina Emma Giannini: Allieva scuola tennis

Streaming e tv

Dove vedere Da grandi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 27 agosto 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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