Da grandi: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, giovedì 27 agosto 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Da grandi, film del 2023 diretto da Fausto Brizzi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Marco, Serena, Tato e Leo sono quattro bambini di nove anni che stanno vivendo una situazione di disagio a causa del comportamento delle loro famiglie. Marco viene ripetutamente rimproverato dai genitori perché alla sua età fa ancora la pipì a letto e non ha un buon rapporto con la sorella Silvietta; inoltre è innamorato da tempo della sua maestra Francesca. Serena viene costretta dal padre a praticare il tennis, sport verso cui non ha alcun interesse. Tato è tremendamente geloso della madre e cerca sempre di allontanare tutti i suoi potenziali fidanzati bombardandoli con gli scherzi peggiori. Leo abita con i nonni e desidera tanto andare a trovare i genitori che vivono in India. Resisi conto di non poter continuare a rimanere con le loro famiglie, scappano di casa, liberi finalmente di poter fare ciò che vogliono.

Da grandi: il cast

Abbiamo visto la trama di Da grandi, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Enrico Brignano: Marco da adulto

Ilenia Pastorelli: Serena da adulta

Luca Bizzarri: Leo da adulto

Paolo Kessisoglu: Tato da adulto

Valeria Bilello: Francesca

Claudia Potenza: Anna

Luca Angeletti: Carlo

Carlotta Natoli: Commissaria

Marco Messeri: Giuseppe, nonno di Leo

Valeria Fabrizi: Teresa, nonna di Leo

Mattia Manfredonia: Marco da bambino

Alice Simoni: Serena da bambina

Daniel Perniciano: Leo da bambino

Leone Cardaci: Tato da bambino

Alyssa Palmese: Francesca da bambina

Ilary Mancini: Silvietta

Gabriele Pignotta: Claudio

Francesca Nerozzi: Milena

Ubaldo Pantani: Preside

Francesco Mitidieri: Ivan

Settimo Palazzo: Agente Lo Cascio

Federico Nanni: Fausto

Laura Canale: Bidella

Marco Zingaro: Filippo

Teresa Federico: Amica Francesca

Fabrizio Nardi: Commesso di giocattoli

Valentina Ruggeri: Passante

Gianmarco Russo: Pinuccio

Carolina Emma Giannini: Allieva scuola tennis

Streaming e tv

Dove vedere Da grandi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 27 agosto 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.