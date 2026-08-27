Da grandi: tutto quello che c’è da sapere sul film
Da grandi: trama, cast e streaming del film su Canale 5
Questa sera, giovedì 27 agosto 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Da grandi, film del 2023 diretto da Fausto Brizzi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Marco, Serena, Tato e Leo sono quattro bambini di nove anni che stanno vivendo una situazione di disagio a causa del comportamento delle loro famiglie. Marco viene ripetutamente rimproverato dai genitori perché alla sua età fa ancora la pipì a letto e non ha un buon rapporto con la sorella Silvietta; inoltre è innamorato da tempo della sua maestra Francesca. Serena viene costretta dal padre a praticare il tennis, sport verso cui non ha alcun interesse. Tato è tremendamente geloso della madre e cerca sempre di allontanare tutti i suoi potenziali fidanzati bombardandoli con gli scherzi peggiori. Leo abita con i nonni e desidera tanto andare a trovare i genitori che vivono in India. Resisi conto di non poter continuare a rimanere con le loro famiglie, scappano di casa, liberi finalmente di poter fare ciò che vogliono.
Da grandi: il cast
Abbiamo visto la trama di Da grandi, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Enrico Brignano: Marco da adulto
- Ilenia Pastorelli: Serena da adulta
- Luca Bizzarri: Leo da adulto
- Paolo Kessisoglu: Tato da adulto
- Valeria Bilello: Francesca
- Claudia Potenza: Anna
- Luca Angeletti: Carlo
- Carlotta Natoli: Commissaria
- Marco Messeri: Giuseppe, nonno di Leo
- Valeria Fabrizi: Teresa, nonna di Leo
- Mattia Manfredonia: Marco da bambino
- Alice Simoni: Serena da bambina
- Daniel Perniciano: Leo da bambino
- Leone Cardaci: Tato da bambino
- Alyssa Palmese: Francesca da bambina
- Ilary Mancini: Silvietta
- Gabriele Pignotta: Claudio
- Francesca Nerozzi: Milena
- Ubaldo Pantani: Preside
- Francesco Mitidieri: Ivan
- Settimo Palazzo: Agente Lo Cascio
- Federico Nanni: Fausto
- Laura Canale: Bidella
- Marco Zingaro: Filippo
- Teresa Federico: Amica Francesca
- Fabrizio Nardi: Commesso di giocattoli
- Valentina Ruggeri: Passante
- Gianmarco Russo: Pinuccio
- Carolina Emma Giannini: Allieva scuola tennis
Streaming e tv
Dove vedere Da grandi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 27 agosto 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.