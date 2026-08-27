Ascolti tv mercoledì 26 agosto: Il gattopardo, Un giorno in pretura

Ascolti tv mercoledì 26 agosto 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 26 agosto2026? Su Rai 1 è andato in onda Il Gattopardo. Su Rai 3 Un giorno in pretura. Su Rete 4 Johnny Stecchino. Su Canale 5 Back to black. Su Italia 1 Chicago PD. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 26 agosto 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.