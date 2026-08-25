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Pooh – Un attimo ancora: il documentario sulla band in onda su Rai 3

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Pooh – Un attimo ancora: anticipazioni e streaming del docu-film

Questa sera, martedì 25 agosto 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Pooh – Un attimo ancora, docu-film sulla band che racconterà la storia del gruppo e gli amici che non ci sono più, come Valerio Negrini e Stefano D’Orazio. Il film era già stato proposto nei mesi scorsi su Rai 1. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Diretto da Nicola Conversa, che firma la sceneggiatura con la Founder e produttrice di One More Pictures, Manuela Cacciamani, con la supervisione artistica e al montaggio di Diego Capitani e la produzione esecutiva di Gennaro Coppola il docu-film, come detto, racconta la storia della band. I contributi di Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, completano il racconto con storie inedite, sulle note di alcune tra le più belle canzoni che, ancora oggi, scandiscono i ricordi di diverse generazioni, che per cinque decenni hanno accompagnato i Pooh in un viaggio straordinario di canzoni ed emozioni, ricordi e avvenimenti. Precursori nelle tematiche e nell’utilizzo di strumenti all’avanguardia musicale, i Pooh hanno scandito con le loro note i momenti indimenticabili di centinaia di migliaia di persone, ricoperti da un affetto che dura negli anni.

A tenere insieme mezzo secolo di emozioni è uno storytelling innovativo, che mescola il genere documentario con quello della ricostruzione: fil rouge è Mariasole Pollio nel ruolo di Greta, una giovane ventenne e aspirante regista che racconta, attraverso il punto di vista della IGeneration, la storia della band, suddivisa in sei tappe fondamentali, ognuna scandita da un brano di successo: immagini di repertorio, ricordi, interviste e le storie dei fans che hanno avuto come colonna sonora la musica dei Pooh. Riuscirà questa musica a cambiare anche la sua vita?

“La realizzazione del Docufilm Pooh – Un attimo ancora rappresenta l’opportunità di raccontare la nostra storia di musica e di vita”, sostengono in una dichiarazione congiunta Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian. “Ringraziamo Manuela Cacciamani per One More Pictures e Rai Documentari per aver fortemente voluto questo progetto. Siamo stati insieme cinquant’anni, abbiamo realizzato oltre 50 album, venduto ottanta milioni di dischi, ci siamo esibiti in circa tremila concerti – spiegano – È bellissima, inoltre, l’idea di coinvolgere i fans nel progetto, far raccontare da loro quale canzone gli ha cambiato la vita. Perché la musica ha questo potere enorme e fa anche dei piccoli miracoli. Eravamo solo quattro ragazzi che volevano fare musica, alla fine abbiamo raccontato ben tre generazioni. A condurre gli spettatori nei nostri ricordi più cari è Mariasole Pollio che, simbolicamente, racconta i Pooh attraverso gli occhi di una giovane donna per trasmetterla anche alle generazioni più recenti. È così che la musica cambierà anche la sua vita”.

Streaming e tv

Dove vedere Pooh – Un attimo ancora in diretta tv e live streaming? Il docu-film, come detto, va in onda stasera – martedì 25 agosto 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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