Ascolti tv lunedì 24 agosto: Il giovane Montalbano, Scherzi a parte

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 1.925.000 spettatori pari al 20.5%, mentre Reazione a Catena coinvolge 2.997.000 spettatori pari al 24.4%. Su Canale5 The Wall – I Protagonosti intrattiene 1.095.000 spettatori (12.9%), mentre The Wall convince 1.619.000 spettatori (15%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (307.000 – 3.7%), Blue Bloods è seguito da 292.000 spettatori con il 2.8% nel primo episodio e 542.000 spettatori con il 3.9% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 398.000 spettatori (4%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 422.000 spettatori (3.1%). Su Rai3, dopo Speciale TGR – A 10 Anni dal Sisma: le Ferite del Centro Italia (655.000 – 7.9%), le news dei TGR tengono informati 1.974.000 spettatori (15.6%). A seguire Blob segna 745.000 spettatori (5.2%) e Via dei Matti n° 0 in replica sigla 708.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 754.000 spettatori (6.3%), mentre La Promessa intrattiene 902.000 spettatori (6.4%).