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Ascolti tv lunedì 24 agosto: Il giovane Montalbano, Scherzi a parte
Ascolti tv lunedì 24 agosto 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 24 agosto2026? Su Rai 1 è andato in onda Il giovane Montalbano. Su Rai 2 Il codice Da Vinci. Su Rai 3 Filorosso. Su Rete 4 Zona bianca. Su Canale 5 Scherzi a parte. Su Italia 1 Icefall. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 24 agosto 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv lunedì 24 agosto 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Il Giovane Montalbano 2 in replica interessa 2.209.000 spettatori pari al 18.7% di share. Su Canale5 la replica di Scherzi a Parte conquista 1.333.000 spettatori con uno share del 12.9%. Su Rai2 Il codice Da Vinci intrattiene 691.000 spettatori pari al 5.8%. Su Italia1 Icefall – Caccia sul ghiaccio incolla davanti al video 991.000 spettatori con il 7.3%. Su Rai3 Filorosso segna 495.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza 520.000 spettatori (5%). Su La7 In Viaggio con Barbero in replica raggiunge 335.000 spettatori e il 2.6%. Su Tv8 Dinner Club ottiene 257.000 spettatori (2.4%).
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 L’Eredità Summer totalizza 2.524.000 spettatori (16.5%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.312.000 – 21.7%), La Ruota della Fortuna raccoglie 3.972.000 spettatori pari al 26.1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 875.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.090.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 4 di Sera News raggiunge 683.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte e 530.000 spettatori e il 3.5% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.082.000 spettatori (7%).
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 1.925.000 spettatori pari al 20.5%, mentre Reazione a Catena coinvolge 2.997.000 spettatori pari al 24.4%. Su Canale5 The Wall – I Protagonosti intrattiene 1.095.000 spettatori (12.9%), mentre The Wall convince 1.619.000 spettatori (15%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (307.000 – 3.7%), Blue Bloods è seguito da 292.000 spettatori con il 2.8% nel primo episodio e 542.000 spettatori con il 3.9% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 398.000 spettatori (4%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 422.000 spettatori (3.1%). Su Rai3, dopo Speciale TGR – A 10 Anni dal Sisma: le Ferite del Centro Italia (655.000 – 7.9%), le news dei TGR tengono informati 1.974.000 spettatori (15.6%). A seguire Blob segna 745.000 spettatori (5.2%) e Via dei Matti n° 0 in replica sigla 708.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 754.000 spettatori (6.3%), mentre La Promessa intrattiene 902.000 spettatori (6.4%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.