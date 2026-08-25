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Gaffe su Rai 2: tagliato il finale del “Codice da Vinci” per far partire “Il processo del lunedì” | VIDEO

Immagine di copertina
Tom Hanks, protagonista del film "Il Codice da Vinci". Credit: AGF

I telespettatori protestano sui social

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Rai 2 taglia il finale del Codice da Vinci, il film tratto dall’omonimo libro di Dan Brown, in onda sulla seconda rete Rai nella prima serata di lunedì 24 agosto. La pellicola, infatti, è stata interrotta proprio nel momento in cui viene risolto l’enigma alla base della storia, ovvero la scoperta che il Sacro Graal è la tomba di Maria Maddalena, che si trova nei sotterranei del museo del Louvre, a Parigi. Un errore che ha eliminato non solo la risoluzione finale del film ma una delle parti più emozionanti della pellicola stessa. Dopo la brusca interruzione del film, sono andati in onda alcuni spot pubblicitari e, successivamente, il programma d’approfondimento sportivo, Il Processo del lunedì.

La vicenda non è ovviamente passata inosservata con decine di telespettatori che si sono lamentati sui social scrivendo sui canali ufficiali di Rai 2. Viale Mazzini, al momento, non ha ancora spiegato perché il film sia stato tagliato così bruscamente.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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