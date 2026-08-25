Le grandi domande di Freedom: anticipazioni e streaming della puntata di oggi

Questa sera, martedì 25 agosto 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Le grandi domande di Freedom. Avventura, scoperta, indagine. Un viaggio alla ricerca della conoscenza per scoprire l’ignoto e farsi stupire dalle meraviglie della natura e della storia con Roberto Giacobbo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

La puntata si apre con una domanda sulla storia dell’umanità: è davvero tutto come ci è stato raccontato o il nostro passato nasconde una realtà più complessa e ancora da comprendere? Attraverso siti archeologici, miti e anomalie storiche, il programma indaga alcune ipotesi sull’origine delle grandi civiltà antiche. Dalle strutture megalitiche della Sardegna ai complessi di Malta, Giza e Teotihuacan, emergono testimonianze che sembrano raccontare capacità tecniche e conoscenze sorprendenti per epoche così remote.

E ancora, il mistero di Rennes-le-Château, piccolo paese del sud della Francia legato alla vicenda del parroco Bérenger Saunière. Come riuscì a finanziare il completo restauro della chiesa dedicata a Maria Maddalena e la costruzione, tra le altre opere, della sua celebre torre-biblioteca? Un tesoro nascosto, una tomba ricca di reperti o forse un traffico di messe? Le risposte potrebbero trovarsi lontano dal paese.

Nel 1945, con le bombe atomiche, l’umanità scopriva una nuova e devastante forma di guerra. Ma è possibile che armi di questo tipo siano state impiegate già in epoche molto più antiche? In Pakistan, un sito archeologico alimenta l’ipotesi di un’antica battaglia combattuta, secondo alcune interpretazioni, addirittura nei cieli, circa 4.000 anni fa.

Infine, la mente umana e i suoi confini. Dalle “psicospie” della Guerra Fredda agli esperimenti di remote viewing, fino agli studi sugli stati alterati di coscienza, alle esperienze fuori dal corpo e alle nuove frontiere della consapevolezza, Freedom mette a confronto testimonianze, esperimenti e ricerca scientifica. Quali sono, davvero, i limiti della nostra psiche? A confrontarsi con queste esperienze è la neuroscienza moderna, che riconduce i processi cognitivi al cervello e ne studia capacità, limiti e possibilità di cambiamento.

Streaming e tv

Dove vedere Le grandi domande di Freedom in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera alle ore 21,20 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.