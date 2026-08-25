Lassie torna a casa: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, martedì 25 agosto 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Lassie torna a casa, film del 2020 adatto a tutta la famiglia, diretto da Hanno Olderdissen, con Nico Marischka e Bella Bading. Un avventuroso remake del film tratto dal libro di Eric Knight. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film vede al centro della storia il giovane Florian (Nico Marischka) e la sua migliore amica a quattro zampe Lassie. I due sono uniti da una profonda amicizia, non si separano mai e trascorrono le giornate, felici e spensierati, in piccolo villaggio nel sud della Germania. Un giorno il padre di Florian rimane senza lavoro e tutta la famiglia è costretta a trasferisci in un’abitazione più piccola dove non c’è spazio per Lassie. Quando Florian apprende la notizia è distrutto e malinconico perché dovrà separarsi dalla sua adorata Lassie. Il cane verrà affidato al Conte Graf von Sprengel (Matthias Habich), in partenza per il Mare del Nord insieme alla sua vivace nipotina Priscilla (Bella Bading). In casa del Conte, Lessie subirà angherie da parte del custode Hinz (Christoph Letkowski), che la porteranno a fuggire e mettersi alla ricerca del suo amato padroncino, in un incredibile viaggio attraverso la Germania. Riuscirà il coraggioso collie a superare mille pericoli e ritrovare il suo migliore amico Florian?

Lassie torna a casa: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Lassie torna a casa, ma qual è il cast del film? Si tratta di una pellicola tedesca del 2020 con protagonisti Nico Marischka, Bella Bading, Sebastian Bezzel, Matthias Habich, Anna Maria Mühe, Christoph Letkowski, Justus von Dohnányi, Johann Von Bülow e Jana Pallaske. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Nico Marischka: Florian Maurer

Bella Bading: Priscilla von Sprengel

Sebastian Bezzel: Andreas Maurer

Matthias Habich: Graf von Sprengel

Anna Maria Mühe: Sandra Maurer

Christoph Letkowski: Hinz

Justus von Dohnányi: Gerhardt

Johann Von Bülow: Sebastian von Sprengel

Jana Pallaske: Franka

Streaming e tv

Dove vedere Lassie torna a casa in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – martedì 25 agosto 2026 – su Rai 1 alle ore 21,30. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.