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Un giorno in pretura: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi, 26 agosto

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di Anton Filippo Ferrari
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Un giorno in pretura: anticipazioni e streaming oggi, 26 agosto

Questa sera, mercoledì 26 agosto 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Un giorno in Pretura, programma tv di genere documentaristico-criminologico ideato da Roberta Petrelluzzi. È la terza trasmissione più longeva della terza rete Rai dopo il TG3 e Geo. La trasmissione è l’evoluzione del programma In pretura, andato in onda sempre su Rai 3 dal 1985 al 1987. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

I grandi casi giudiziari tornano su Rai 3 con “Un giorno in Pretura Cult” con la puntata dal titolo “La fuitina di Agata” di Silvia Marta Di Fonso. Agata Scuto ha 22 anni quando scompare da Acireale, il 4 giugno 2012. Per anni nessuna traccia, fino a una lettera anonima inviata nel 2020 a “Chi l’ha visto?”, che riapre il caso e indirizza le indagini all’interno del contesto familiare. Agata viveva con la madre e il compagno di lei, Rosario Palermo, oggi imputato per omicidio e occultamento di cadavere. Lui si difende, la madre racconta che la figlia le aveva detto di essere fuggita con un ragazzo. Ma è davvero andata così?

Streaming e tv

Dove vedere Un giorno in pretura in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – mercoledì 26 agosto 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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