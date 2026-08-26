Ascolti tv martedì 25 agosto 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 25 agosto2026? Su Rai 1 è andato in onda Lessie torna a casa. Su Rai 3 Pooh. Un attimo per sempre. Su Rete 4 Le domande di Freedom. Su Canale 5 Nata per te. Su Italia 1 Yoga Radio Estate. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 25 agosto 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.