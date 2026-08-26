Back to black: tutto quello che c’è da sapere sul film
Back to black: trama, cast e streaming del film su Canale 5
Questa sera, mercoledì 26 agosto 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Back to black, film del 2024 diretto da Sam Taylor-Johnson basato sulla vita della cantautrice britannica Amy Winehouse, interpretata da Marisa Abela. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Il film racconta la vita e la carriera della cantautrice londinese Amy Winehouse, dalla sua ascesa nel mondo della musica fino alla prematura morte a soli 27 anni, andando a toccare aspetti della sua sfera privata: il dolore per la separazione dei genitori, il profondo legame con la nonna Cynthia, i disturbi alimentari, la dipendenza da alcol e droghe, la turbolenta relazione con Blake Fielder-Civil. Una voce straordinaria che nascondeva una donna fragilissima.
Back to black: il cast
Abbiamo visto la trama di Back to black, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Marisa Abela: Amy Winehouse
- Jack O’Connell: Blake Fielder-Civil
- Eddie Marsan: Mitch Winehouse
- Juliet Cowan: Janis Collins-Winehouse
- Lesley Manville: Cynthia Levy-Winehouse
- Sam Buchanan: Nick Shymansky
- Bronson Webb: Joey
- Harley Bird: Juliette Ashby
- Jonathan Ross: sé stesso
- Ryan O’Doherty: Chris Taylor
- Sam Oladeinde: Zalon
- Ansu Kabia: Raye Cosbert
- Jasmine Kerr: Dj
- Spike Fearn: Tyler
- Olivia-Rose Colliard: Abby
Streaming e tv
Dove vedere Back to black in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 26 agosto 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.