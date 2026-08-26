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Back to black: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Back to black: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, mercoledì 26 agosto 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Back to black, film del 2024 diretto da Sam Taylor-Johnson basato sulla vita della cantautrice britannica Amy Winehouse, interpretata da Marisa Abela. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta la vita e la carriera della cantautrice londinese Amy Winehouse, dalla sua ascesa nel mondo della musica fino alla prematura morte a soli 27 anni, andando a toccare aspetti della sua sfera privata: il dolore per la separazione dei genitori, il profondo legame con la nonna Cynthia, i disturbi alimentari, la dipendenza da alcol e droghe, la turbolenta relazione con Blake Fielder-Civil. Una voce straordinaria che nascondeva una donna fragilissima.

Back to black: il cast

Abbiamo visto la trama di Back to black, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Marisa Abela: Amy Winehouse
  • Jack O’Connell: Blake Fielder-Civil
  • Eddie Marsan: Mitch Winehouse
  • Juliet Cowan: Janis Collins-Winehouse
  • Lesley Manville: Cynthia Levy-Winehouse
  • Sam Buchanan: Nick Shymansky
  • Bronson Webb: Joey
  • Harley Bird: Juliette Ashby
  • Jonathan Ross: sé stesso
  • Ryan O’Doherty: Chris Taylor
  • Sam Oladeinde: Zalon
  • Ansu Kabia: Raye Cosbert
  • Jasmine Kerr: Dj
  • Spike Fearn: Tyler
  • Olivia-Rose Colliard: Abby

Streaming e tv

Dove vedere Back to black in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 26 agosto 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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