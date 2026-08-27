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Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 27 agosto 2026

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di Anton Filippo Ferrari
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Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 27 agosto 2026

Questa sera, giovedì 27 agosto 2026, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 27 agosto 2026, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Tra i temi politici, una pagina sul caso Ranucci, mentre in questi giorni si ragiona sul possibile nuovo incarico per il giornalista alla luce del caso Lavitola. E ancora, le polemiche sul programma choc di Futuro Nazionale proposto dal suo leader Roberto Vannacci. Al centro della puntata anche il caso Garlasco, con aggiornamenti e analisi su uno dei casi di cronaca più discussi. Spazio, inoltre, al tema della giustizia fai da te, con il fenomeno dei “giustizieri social”, che intervengono direttamente in situazioni di degrado e sicurezza urbana, andando di fatto oltre il ruolo dei semplici cittadini.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, giovedì 27 agosto 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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