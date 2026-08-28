Finalement – Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte: tutto quello che c’è da sapere
Finalement – Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte: trama, cast e streaming
Questa sera, venerdì 28 agosto 2026, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda Finalement – Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte, film del 2024 diretto da Claude Lelouch, seguito spirituale del suo L’avventura è l’avventura (1972). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Un avvocato scappa di casa e attraversa la Francia dopo aver scoperto di non poter più mentire.
Finalement – Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte: il cast
Abbiamo visto la trama di Finalement – Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Kad Merad: Lino
- Elsa Zylberstein: Léa
- Michel Boujenah: Michel
- Sandrine Bonnaire: Sandrine
- Barbara Pravi: Barbara
- Françoise Gillard: Manon
- Marianne Denicourt: Marianne
- Françoise Fabian: Françoise
- François Morel: allevatore normanno
- Raphaël Mezrahi: Dio
- Julie Ferrier: Marie
- Dominique Pinon: dottore
- Marie-Hélène Lentini: sig.ra Barbier
- François Bureloup: detective
- Clémentine Célarié: rigattiera
- Lionel Abelanski: cacciatore
Streaming e tv
Dove vedere Finalement – Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 28 agosto 2026 – alle ore 21,30 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.