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Finalement – Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte: tutto quello che c’è da sapere

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Finalement – Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte: trama, cast e streaming

Questa sera, venerdì 28 agosto 2026, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda Finalement – Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte, film del 2024 diretto da Claude Lelouch, seguito spirituale del suo L’avventura è l’avventura (1972). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Un avvocato scappa di casa e attraversa la Francia dopo aver scoperto di non poter più mentire.

Finalement – Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte: il cast

Abbiamo visto la trama di Finalement – Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Kad Merad: Lino
  • Elsa Zylberstein: Léa
  • Michel Boujenah: Michel
  • Sandrine Bonnaire: Sandrine
  • Barbara Pravi: Barbara
  • Françoise Gillard: Manon
  • Marianne Denicourt: Marianne
  • Françoise Fabian: Françoise
  • François Morel: allevatore normanno
  • Raphaël Mezrahi: Dio
  • Julie Ferrier: Marie
  • Dominique Pinon: dottore
  • Marie-Hélène Lentini: sig.ra Barbier
  • François Bureloup: detective
  • Clémentine Célarié: rigattiera
  • Lionel Abelanski: cacciatore

Streaming e tv

Dove vedere Finalement – Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 28 agosto 2026 – alle ore 21,30 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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