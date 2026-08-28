Ascolti tv giovedì 27 agosto 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 27 agosto2026? Su Rai 1 è andato in onda Costanza. Su Rai 3 Kilimangiaro Estate. Su Rete 4 Zona bianca. Su Canale 5 Da grandi. Su Italia 1 Chicago Med. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 27 agosto 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.