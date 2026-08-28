Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 09:37
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Ascolti tv giovedì 27 agosto: Costanza, Kilimangiaro Estate, Da grandi

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Ascolti tv giovedì 27 agosto 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 27 agosto2026? Su Rai 1 è andato in onda Costanza. Su Rai 3 Kilimangiaro Estate. Su Rete 4 Zona bianca. Su Canale 5 Da grandi. Su Italia 1 Chicago Med. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 27 agosto 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv giovedì 27 agosto 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 27 agosto 2026
TV / Da grandi: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Costanza: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata (replica)
Ti potrebbe interessare
TV / Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 27 agosto 2026
TV / Da grandi: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Costanza: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata (replica)
TV / Kilimangiaro Estate: anticipazioni, ospiti e argomenti della puntata di oggi, 27 agosto
TV / Ascolti tv mercoledì 26 agosto: Il gattopardo, Un giorno in pretura
TV / Il Gattopardo: tutto quello che c’è da sapere sul film con Alain Delon su Rai 1
TV / Back to black: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Johnny Stecchino: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Un giorno in pretura: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi, 26 agosto
TV / Ascolti tv martedì 25 agosto: Lessie torna a casa, Pooh. Un attimo per sempre
Ricerca