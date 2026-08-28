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Sigfrido Ranucci fuori da Report, la decisione della Rai: “Conduzione affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi”

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Credit: AGF

Lo comunica Viale Mazzini in una nota

di Niccolò Di Francesco
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La Rai ha deciso: Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report. In una nota, infatti, Viale Mazzini ha ufficializzato la notizia, già nell’aria da qualche giorno, comunicando anche il nome di coloro che prenderanno il posto di Ranucci. “La Rai comunica che, a partire dalla prossima stagione, la conduzione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione Rai per giornalisti professionisti – si legge nel comunicato – La scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell’offerta di approfondimento del Servizio Pubblico, attraverso una conduzione a due affidata a due giornalisti selezionati e vincitori del concorso Rai, nel segno della professionalità e dell’esperienza maturata sul campo”. Per Ranucci vi sono “tre possibili opzioni di ricollocazione professionale”, ovvero Tg3, RaiNews o corrispondente.

“Giulia Presutti è da anni giornalista e inviata di Report – si legge ancora nella nota della Rai – Il suo percorso professionale è fortemente legato al giornalismo investigativo e alla realizzazione di inchieste su temi di interesse pubblico. Nella selezione Rai è risultata prima classificata, a conferma di un percorso professionale maturato all’interno dell’Azienda e nel lavoro quotidiano sul campo. Daniele Piervincenzi, ugualmente vincitore del concorso Rai, porta a Report una lunga esperienza nel giornalismo televisivo di inchiesta e di approfondimento. È stato inviato e conduttore di programmi Rai quali Nemo – Nessuno escluso e Popolo Sovrano, lavorando su temi sociali, criminalità, periferie e realtà territoriali. Nel 2017, durante un’inchiesta realizzata per Nemo a Ostia, fu aggredito insieme all’operatore Edoardo Anselmi: un episodio diventato uno dei simboli del giornalismo d’inchiesta sul campo. La scelta di Presutti e Piervincenzi vuole dunque sottolineare un principio preciso: il rafforzamento del giornalismo investigativo Rai attraverso nuove professionalità interne all’azienda, selezionate secondo criteri di merito e competenza”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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