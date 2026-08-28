Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 28 agosto 2026

Questa sera, venerdì 28 agosto 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

La nuova stagione si apre con i principali casi di cronaca: Garlasco, l’omicidio di Pamela Genini e il caso di Pietracatella.

In apertura di puntata, tutti gli aggiornamenti con documenti esclusivi sul caso di Garlasco a un mese dalla prevista chiusura delle indagini, fissata per il 28 settembre. Si tornerà poi sulla vicenda di Pamela Genini. Gli inquirenti stanno stringendo il cerchio intorno a Francesco Dolci, unico indagato per la profanazione della tomba della ragazza. L’uomo continua però a professarsi innocente.

Infine, spazio al giallo della ricina, la sostanza velenosa che avrebbe causato la morte di madre e figlia a Pietracatella, in provincia di Campobasso, dopo un pranzo consumato durante i giorni di Natale dello scorso anno. A infittire il giallo c’è anche una pista digitale. Gli investigatori stanno verificando alcune inquietanti domande comparse su forum e community online nei mesi precedenti alla tragedia: un utente anonimo avrebbe chiesto informazioni proprio sulla ricina, sulla sua reperibilità e sulla possibilità di rintracciarne l’acquisto. Ora si cerca di risalire all’identità dell’autore di quelle ricerche.

Il parterre degli ospiti: Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Giuseppe Brindisi, Gianluca Zanella, Carmen Pugliese, Marco Oliva, Grazia Longo, Paolo Reale e Massimo Picozzi.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 28 agosto 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.