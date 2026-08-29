Ascolti tv venerdì 28 agosto: Techetecheshow, L’Erede

Ascolti tv venerdì 28 agosto 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 28 agosto2026? Su Rai 1 è andato in onda Techetecheshow. Su Rai 3 Finalment – Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte. Su Canale 5 L’erede. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 28 agosto 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.