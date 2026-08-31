The Killer’s Game: tutto quello che c’è da sapere sul film
The Killer’s Game: trama, cast e streaming del film su Italia 1
Questa sera, lunedì 31 agosto 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda The Killer’s Game, film del 2024 diretto da J.J. Perry e tratto dall’omonimo romanzo di Jay Bonansinga. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Quando al sicario Joe Flood viene diagnosticata una malattia terminale, questo decide di prendere in mano la situazione, autorizzando un contratto per se stesso. Ma quando gli stessi sicari che ha ingaggiato prendono di mira anche la sua ex fidanzata, Joe si ritroverà costretto a combattere i suoi colleghi sicari e si impegna a riconquistare l’amore della sua vita prima che sia troppo tardi.
The Killer’s Game: il cast
Abbiamo visto la trama di The Killer’s Game, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Dave Bautista: Joe Flood
- Ben Kingsley: Zvi
- Sofia Boutella: Maize
- Terry Crews: Lovedahl
- Pom Klementieff: Marianna
- Scott Adkins: Angus Mackenzie
- Drew McIntyre: Rory Mackenzie
- Daniel Bernhardt: Radovan
- Lee Hoon: Goyang
- Marko Zaror: Botas
- Raffaello Degruttola: Dr. Kagen
Streaming e tv
Dove vedere The Killer’s Game in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 31 agosto 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.