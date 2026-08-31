The Killer’s Game: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 31 agosto 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda The Killer’s Game, film del 2024 diretto da J.J. Perry e tratto dall’omonimo romanzo di Jay Bonansinga. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Quando al sicario Joe Flood viene diagnosticata una malattia terminale, questo decide di prendere in mano la situazione, autorizzando un contratto per se stesso. Ma quando gli stessi sicari che ha ingaggiato prendono di mira anche la sua ex fidanzata, Joe si ritroverà costretto a combattere i suoi colleghi sicari e si impegna a riconquistare l’amore della sua vita prima che sia troppo tardi.

The Killer’s Game: il cast

Abbiamo visto la trama di The Killer’s Game, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Dave Bautista: Joe Flood

Ben Kingsley: Zvi

Sofia Boutella: Maize

Terry Crews: Lovedahl

Pom Klementieff: Marianna

Scott Adkins: Angus Mackenzie

Drew McIntyre: Rory Mackenzie

Daniel Bernhardt: Radovan

Lee Hoon: Goyang

Marko Zaror: Botas

Raffaello Degruttola: Dr. Kagen

Streaming e tv

Dove vedere The Killer’s Game in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 31 agosto 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.