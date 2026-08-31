Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 31 agosto 2026

Questa sera, lunedì 31 agosto 2026, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 31 agosto 2026, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Spazio all’inchiesta e agli sviluppi sul caso Ranucci, dopo la formale rimozione del giornalista dalla conduzione di Report. E ancora, il dibattito politico si accende dopo le polemiche sul programma di Futuro Nazionale: il fattore Vannacci cambierà gli equilibri del centrodestra? Al centro della puntata l’emergenza climatica: dalla catastrofe in Nepal e Tibet ai rischi che può correre l’Italia a causa del surriscaldamento globale che coinvolge le Alpi. Infine, focus sul caso Garlasco, con l’inchiesta su Andrea Sempio che entra nel mese decisivo in vista della chiusura delle indagini preliminari prevista per il 28 settembre.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, lunedì 31 agosto 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.