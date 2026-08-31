Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:10
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Inferno: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Inferno: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, lunedì 31 agosto 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Inferno, film del 2016 diretto da Ron Howard e basato sull’omonimo romanzo best seller di Dan Brown. A differenza degli altri film che il regista ha tratto dai libri di Dan Brown, questo si discosta molto dall’opera letteraria. Vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Per le vie di Firenze un uomo è rincorso da tre inseguitori. Il fuggitivo è Bertrand Zobrist, un miliardario transumanista e fanatico di Dante: la sua folle idea è quella di provocare un’epidemia di peste per bloccare da subito la crescita demografica. L’alternativa, secondo la sua visione apocalittica del futuro, sarebbe una sovrappopolazione planetaria che in poche decine di anni porterebbe addirittura alla fine dell’umanità. L’obiettivo degli inseguitori è quello di farsi consegnare e mettere in sicurezza i campioni di virus prodotti. Per sfuggire alla caccia Zobrist sale sul campanile della chiesa della Badia Fiorentina, e quando viene raggiunto, trovandosi senza vie di fuga, si getta nel vuoto. Due giorni dopo, Robert Langdon si sveglia in un ospedale di Firenze, senza ricordare ciò che gli è accaduto nelle ultime quarantotto ore. Al risveglio trova una giovane dottoressa, Sienna Brooks, e il dottor Marconi, che gli raccontano che qualcuno gli ha sparato e che è stato colpito di striscio alla tempia. Il colpo gli ha provocato un’amnesia temporanea.

Inferno: il cast

Abbiamo visto la trama di Inferno, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Tom Hanks: Robert Langdon
  • Felicity Jones: Sienna Brooks
  • Irrfan Khan: Harry “il Rettore” Sims
  • Omar Sy: Christoph Bouchard
  • Ben Foster: Bertrand Zobrist
  • Sidse Babett Knudsen: Elizabeth Sinskey
  • Ida Darvish: Martha Alvarez
  • Ana Ularu: Vayentha
  • Jon Donahue: Richard Savage
  • Paul Ritter: Arbogast
  • Fausto Maria Sciarappa: Parker
  • Francesca Inaudi: Guida turistica
  • Fortunato Cerlino: Guardia nel museo
  • Vincent Riotta: Guardia nel museo
  • Christian Stelluti: Rogue Bruder
  • Vincenzo Tanassi: Ufficiale dei carabinieri

Streaming e tv

Dove vedere Inferno in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 31 agosto 2026 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3
TV / Il giovane Montalbano: le anticipazioni (trama, cast e streaming) dell’ottava puntata (replica)
TV / The Killer’s Game: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3
TV / Il giovane Montalbano: le anticipazioni (trama, cast e streaming) dell’ottava puntata (replica)
TV / The Killer’s Game: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Scherzi a Parte 2026: le anticipazioni (ospiti, vittime) della terza puntata (replica)
TV / Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 31 agosto 2026
TV / Ascolti tv domenica 30 agosto: Rido perché ti amo, Racconto di una notte
TV / Rido perché ti amo: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Giganti – I protagonisti della storia: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 30 agosto
TV / Che ci faccio qui: anticipazioni e streaming della puntata di oggi
TV / Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) dalla puntata del 30 agosto
Ricerca