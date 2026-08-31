Inferno: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, lunedì 31 agosto 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Inferno, film del 2016 diretto da Ron Howard e basato sull’omonimo romanzo best seller di Dan Brown. A differenza degli altri film che il regista ha tratto dai libri di Dan Brown, questo si discosta molto dall’opera letteraria. Vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Per le vie di Firenze un uomo è rincorso da tre inseguitori. Il fuggitivo è Bertrand Zobrist, un miliardario transumanista e fanatico di Dante: la sua folle idea è quella di provocare un’epidemia di peste per bloccare da subito la crescita demografica. L’alternativa, secondo la sua visione apocalittica del futuro, sarebbe una sovrappopolazione planetaria che in poche decine di anni porterebbe addirittura alla fine dell’umanità. L’obiettivo degli inseguitori è quello di farsi consegnare e mettere in sicurezza i campioni di virus prodotti. Per sfuggire alla caccia Zobrist sale sul campanile della chiesa della Badia Fiorentina, e quando viene raggiunto, trovandosi senza vie di fuga, si getta nel vuoto. Due giorni dopo, Robert Langdon si sveglia in un ospedale di Firenze, senza ricordare ciò che gli è accaduto nelle ultime quarantotto ore. Al risveglio trova una giovane dottoressa, Sienna Brooks, e il dottor Marconi, che gli raccontano che qualcuno gli ha sparato e che è stato colpito di striscio alla tempia. Il colpo gli ha provocato un’amnesia temporanea.

Inferno: il cast

Abbiamo visto la trama di Inferno, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Tom Hanks: Robert Langdon

Felicity Jones: Sienna Brooks

Irrfan Khan: Harry “il Rettore” Sims

Omar Sy: Christoph Bouchard

Ben Foster: Bertrand Zobrist

Sidse Babett Knudsen: Elizabeth Sinskey

Ida Darvish: Martha Alvarez

Ana Ularu: Vayentha

Jon Donahue: Richard Savage

Paul Ritter: Arbogast

Fausto Maria Sciarappa: Parker

Francesca Inaudi: Guida turistica

Fortunato Cerlino: Guardia nel museo

Vincent Riotta: Guardia nel museo

Christian Stelluti: Rogue Bruder

Vincenzo Tanassi: Ufficiale dei carabinieri

Streaming e tv

Dove vedere Inferno in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 31 agosto 2026 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.