Erica – Una detective per caso: trama, cast, quante puntate e streaming

In un mondo dove ognuno nasconde una versione diversa della verità, la nostra scrittrice scopre che il confine tra vittime e colpevoli è molto più fragile di quanto abbia mai immaginato. In una provincia sospesa tra mare e ombre, ogni nuovo caso riapre ferite mai davvero rimarginate, mettendo Erica alla prova, sia come investigatrice sia sul piano personale, costringendola a fare luce sui propri sentimenti.