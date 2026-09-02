Erica – Una detective per caso: tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv
Erica – Una detective per caso: trama, cast, quante puntate e streaming
Da mercoledì 2 settembre 2026 alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Erica – Una detective per caso, la nuova serie tv diretta da Ciro D’Emilio (adattamento italiano della serie di successo francese ERICA, tratta dai romanzi “Erica Falck” scritti da Camilla Läckberg) con un cast guidato da Vanessa Incontrada e Francesco Scianna, affiancati da Ivana Lotito. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Erica Magliani è una scrittrice di thriller di grande successo. Il ritorno nella sua Piombino, luogo dell’infanzia e dei ricordi più autentici, riapre ferite mai davvero rimarginate e la costringe a confrontarsi con un universo emotivo che aveva a lungo trascurato.
Erica si ritrova suo malgrado trascinata in un’indagine pericolosa e in una ricerca della verità fatta di segreti rimasti sepolti troppo a lungo. Grazie al suo istinto e alla naturale capacità di leggere le persone come personaggi dei suoi romanzi, Erica finisce per affiancare nelle indagini il commissario Leonardo Carrese, uomo affascinante e poliziotto preparato, con cui nasce un rapporto conflittuale e intenso.
In un mondo dove ognuno nasconde una versione diversa della verità, la nostra scrittrice scopre che il confine tra vittime e colpevoli è molto più fragile di quanto abbia mai immaginato. In una provincia sospesa tra mare e ombre, ogni nuovo caso riapre ferite mai davvero rimarginate, mettendo Erica alla prova, sia come investigatrice sia sul piano personale, costringendola a fare luce sui propri sentimenti.
Nel frattempo, Erica si trova costretta anche a fare i conti con l’amata sorella Lucia. Tra misteri irrisolti e relazioni esplosive, la serie fonde crime, passione e conflitti in un intreccio intenso, dove ogni verità può cambiare i rapporti e le emozioni tra i personaggi.
Erica – Una detective per caso: il cast
Abbiamo visto la trama di Erica – Una detective per caso, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori: Vanessa Incontrada, Francesco Scianna, Ivana Lotito, Giampiero De Concilio, Valerio Morigi, Josafat Vagni e Fabio Vezzosi.
Quante puntate
Ma quante puntate sono previste per Erica – Una detective per caso su Canale 5? In tutto andranno in onda tre puntate: la prima mercoledì 2 settembre 2026; la terza e ultima mercoledì 16 settembre 2026. Di seguito la programmazione completa:
- Prima puntata: mercoledì 2 settembre 2026
- Seconda puntata: mercoledì 9 settembre 2026
- Terza puntata: mercoledì 16 settembre 2026
Streaming e tv
Dove vedere Erica – Una detective per caso in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.