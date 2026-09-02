Roma, baby. Cremonini live Circo Massimo: anticipazioni, scaletta, ospiti e streaming del concerto evento

Questa sera, mercoledì 2 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Roma, baby. Cremonini live Circo Massimo, il concerto evento di Cesare Cremonini andato in scena al Circo Massimo lo scorso 6 giugno davanti a 65 mila persone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (ospiti e scaletta)

Prima data romana del “Cremonini Live26”. Una gigantesca festa della musica. Cesare Cremonini ha dato vita a uno spettacolo monumentale, capace di ripercorrere più di venticinque anni di carriera tra successi, emozioni e momenti destinati a restare nella memoria del pubblico.

Un palco imponente, una passerella lunga oltre cento metri per immergersi nel pubblico, quattro torri luminose alte ventidue metri con schermi circolari, un gigantesco sistema video, effetti speciali per creare un esperienza immersiva e un sofisticato sistema audio per assicurare qualità sonora anche nelle zone più lontane, hanno fatto da cornice a uno show di oltre due ore e mezza che ha celebrato il percorso artistico del cantautore bolognese.

Dai ricordi dei Lunapop e l’album Squerez alle canzoni più recenti. Il pubblico ha cantato ogni parola trasformando il Circo Massimo in un enorme coro collettivo, a cominciare da “Alaska Baby”, “Dicono di me”, “PadreMadre” per finire con “Un giorno migliore”. Non sono mancati brani simbolo come “50 Special”, “Latin Lover”, “Marmellata #25″, “Buon Viaggio , “La Nuova Stella di Broadway”, “Logico” e l’intensa “Poetica”.

La serata è stata arricchita dalla presenza di ospiti d’eccezione come Jovanotti che ha acceso il pubblico sulle note di “Mondo” e soprattutto di “L’Ombelico del Mondo”. Grande emozione anche per il duetto con Elisa in “Aurore Boreali”, uno dei momenti più suggestivi dello spettacolo. Applausi e commozione poi per l’arrivo di Luca Carboni, con cui Cremonini ha interpretato “San Luca”, una dichiarazione d’amore alla loro Bologna. E a sorpresa è salito sul palco anche Valentino Rossi, amico di lunga data dell’artista.

Ma qual è stata la scaletta di Roma, baby. Cremonini live Circo Massimo? Di seguito le canzoni cantante dall’artista bolognese e il relativo ordine (attenzione: non sappiamo se in tv sarà rispettato lo stesso ordine):

1. Cercando Camilla (Il primo bacio sulla luna, 2008)

2. Alaska Baby (Alaska Baby, 2024)

3. Dicono di me / Padre madre (Il primo bacio sulla luna, 2008/ Bagus, 2002)

4. Il comico (Sai che risate) (La teoria dei colori, 2012) – Cremonini al sax

5. La ragazza del futuro (La ragazza del futuro, 2022)

6. Ora che non ho più te (Alaska Baby, 2024)

7. La nuova stella di Broadway (La teoria dei colori, 2022)

*Roma Capoccia di Antonello Venditti alla chitarra

8. Latin Lover (Bagus, 2002) – Cremonini alla chitarra

9. Possibili Scenari (Possibili scenari, 2017) – Cremonini e Natalizia ai gong drumm

10. Buon viaggio (Share The Love) (Più che logico, 2015) – Cremonini al sax

11. Acrobati – (Alaska Baby, 2024) – Cremonini al pianoforte – Performer nei Cyr Wheel

12. Vieni a vedere perché – (Bagus, 2002) – Cremonini al pianoforte

* Vorrei” al pianoforte

13. Le sei e ventisei – (Il primo bacio sulla luna, 2008)

14. Mondo – con Lorenzo Jovanotti

15. L’ombelico del mondo – con Lorenzo Jovanotti

16. Logico – (Logico, 2014)

17. Grey Goose – (Logico, 2014)

18. Aurore boreali – (Alaska Baby, 2024) – Con Elisa

*Nonostante tutto remix

19. Figlio di un re – (Il primo bacio sulla luna, 2008) – Cremonini alla fisarmonica

21. San Luca – (Alaska Baby, 2024) – con Luca Carboni

22. Tie your mother down – (tributo ai Queen) – Cremonini alla chitarra

23. 50 Special – (…Sequérez?, 1999) – Cremonini alla chitarra

24. Marmellata #25 – (Maggese, 2005) – Cremonini al sax

24. Poetica – (Possibili scenari, 2017)

25. Nessuno vuole essere Robin – (Possibili scenari, 2017)

26. Un giorno migliore – (…Sequérez?, 1999)

Streaming e tv

Dove vedere Roma, baby. Cremonini live Circo Massimo in diretta tv e live streaming? Il concerto, come detto, va in onda stasera – mercoledì 2 settembre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.