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Erica – Una detective per caso: quante puntate, durata e quando finisce

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Erica – Una detective per caso: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Erica – Una detective per caso, la nuova serie tv con Vanessa Incontrada in onda su Canale 5? In tutto andranno in onda tre puntate: la prima mercoledì 2 settembre 2026; la terza e ultima mercoledì 16 settembre 2026. Di seguito la programmazione completa:

  • Prima puntata: mercoledì 2 settembre 2026
  • Seconda puntata: mercoledì 9 settembre 2026
  • Terza puntata: mercoledì 16 settembre 2026

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Erica – Una detective per caso su Canale 5? Ogni serata sarà trasmessa dalle ore 21,30 alle ore 23,30. La durata complessiva, pause pubblicitarie incluse, sarà quindi di circa due ore.

Streaming e tv

Dove vedere Erica – Una detective per caso in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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