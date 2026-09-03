Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 10:01
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Ascolti tv mercoledì 2 settembre: Roma, baby. Cremonini live Circo Massimo

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Ascolti tv mercoledì 2 settembre 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 2 settembre2026? Su Rai 1 è andato in onda Roma, baby. Cremonini live Circo Massimo. Su Rai 3 Un giorno in pretura. Su Rete 4 E’ sempre Cartabianca. Su Canale 5 Erica – Un detective per caso. Su Italia 1 Chicago PD. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 2 settembre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv mercoledì 2 settembre 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Spettacoli / Giulia Presutti rinuncia alla conduzione di Report: “Faccio volentieri un passo indietro”
TV / Roma, baby. Cremonini live Circo Massimo streaming e diretta tv: dove vedere il concerto
TV / Roma, baby. Cremonini live Circo Massimo: tutto quello che c’è da sapere sul concerto evento
Ti potrebbe interessare
Spettacoli / Giulia Presutti rinuncia alla conduzione di Report: “Faccio volentieri un passo indietro”
TV / Roma, baby. Cremonini live Circo Massimo streaming e diretta tv: dove vedere il concerto
TV / Roma, baby. Cremonini live Circo Massimo: tutto quello che c’è da sapere sul concerto evento
TV / Erica – Una detective per caso: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Erica – Una detective per caso: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
TV / Erica – Una detective per caso streaming e diretta tv: dove vedere prima puntata
TV / Erica – Una detective per caso: tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 2 settembre su Rete 4
TV / Un giorno in pretura: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi, 2 settembre
TV / Ascolti tv martedì 1 settembre: La legge di Lidia Poet, L’ultima vendetta, Hotel Costiera
Ricerca