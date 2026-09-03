Ascolti tv mercoledì 2 settembre 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 2 settembre2026? Su Rai 1 è andato in onda Roma, baby. Cremonini live Circo Massimo. Su Rai 3 Un giorno in pretura. Su Rete 4 E’ sempre Cartabianca. Su Canale 5 Erica – Un detective per caso. Su Italia 1 Chicago PD. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 2 settembre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv mercoledì 2 settembre 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Roma, Baby. Cremonini Live Circo Massimo interessa 1.552.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Canale5 Erica – Una Detective per Caso conquista 2.320.000 spettatori con uno share del 18.9%. Su Rai2 Boston Blue intrattiene 330.000 spettatori pari al 2.8%. Su Italia1 Chicago P.D. incolla davanti al video 894.000 spettatori con il 6%. Su Rai3 Un Giorno in Pretura Cult segna 997.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 771.000 spettatori (7.7%). Su La7 Francesco – Cronache di un Papato raggiunge 460.000 spettatori e il 3.2%.
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 L’Eredità Summer totalizza 2.649.000 spettatori (15.5%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.516.000 – 20.5%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.401.000 spettatori pari al 26%. Su Rai2 TG2 Post è scelto da 455.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 619.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.351.000 spettatori (7.7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 941.000 spettatori e il 5.6% nella prima parte e 928.000 spettatori e il 5.4% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.210.000 spettatori (7%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 334.000 spettatori e il 2.1%.
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.002.000 spettatori pari al 19.8%, mentre Reazione a Catena coinvolge 2.856.000 spettatori pari al 21.3%. Su Canale5 The Wall – I Protagonosti intrattiene 1.028.000 spettatori (11.7%), mentre The Wall convince 1.574.000 spettatori (13.3%). Su Rai2 la partita degli Europei di Pallavolo Femminile – Italia-Svezia è seguita da 1.436.000 spettatori con il 10.1%. Su Italia1 la partita di Coppa Italia – Udinese-Venezia sigla 552.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.963.000 spettatori (14.3%). A seguire Blob segna 756.000 spettatori (4.9%) e Via dei Matti n° 0 in replica sigla 803.000 spettatori (4.9%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.
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