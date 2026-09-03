Su Rai1 L’Eredità Summer totalizza 2.649.000 spettatori (15.5%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.516.000 – 20.5%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.401.000 spettatori pari al 26%. Su Rai2 TG2 Post è scelto da 455.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 619.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.351.000 spettatori (7.7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 941.000 spettatori e il 5.6% nella prima parte e 928.000 spettatori e il 5.4% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.210.000 spettatori (7%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 334.000 spettatori e il 2.1%.