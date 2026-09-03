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Report, Corsini: “I conduttori li sceglie il direttore, mi pagano per questo. Piervincenzi resta”

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Credit: AGF

Le parole del dirigente Rai dopo la rinuncia di Giulia Presutti

di Niccolò Di Francesco
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Daniele Piervincenzi resta alla conduzione di Report: lo ha comunicato il direttore dell’Approfondimento della Rai Paolo Corsini durante la presentazione di Ore 14 la nuova trasmissione di Salvo Sottile. I conduttori “li sceglie il direttore, mi pagano per questo, tra le altre cose” ha dichiarato Corsini che definisce il passo indietro di Giulia Presutti “una scelta personale” sottolineando quanto la giornalista sia sempre “una risorsa per l’azienda e un’ottima professionista”. Daniele Piervincenzi resta quindi alla conduzione di Report? “Assolutamente sì” risponde Corsini che fa sapere di star lavorando “perché Report possa ripartire, come previsto, l’8 novembre”.

Nelle scorse ore Giulia Presutti, inviata della trasmissione di Rai 3 e designata come nuova co-conduttrice del programma insieme a Daniele Piervincenzi, aveva annunciato il suo passo indietro proprio in una lettera indirizzata a Corsini: “Caro direttore, in un contesto così complesso e delicato come quello che si è venuto a creare, faccio volentieri un passo indietro, nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l’onore di contribuire. Una trasmissione così amata, che tanto ha dato al pubblico e alla nostra azienda non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli, né credo che il suo futuro possa essere legato a singoli nomi e singole personalità. Spero che Report continui a fare lo splendido lavoro di servizio pubblico che ha sempre fatto. Per quanto mi riguarda, caro direttore sono a disposizione dell’azienda che tanto mi ha dato e alla quale intendo dare con passione tutto il mio impegno”. Per la giornalista, secondo le indiscrezioni raccolte da La Repubblica, potrebbe esserci la conduzione di un programma tutto suo come risarcimento per la rinuncia a Report.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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