Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:56
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Spettacoli

Simone Corrente: “Non faccio più l’attore. Oggi vivo a Bali, se non fossi partito forse mi sarei ammazzato”

Immagine di copertina
Credit: AGF

L'ex attore di "Distretto di polizia" si racconta in un'intervista

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Volto noto della fiction Distretto di Polizia, Simone Corrente ha smesso da tempo di fare l’attore. Intervistato da Fanpage, infatti, l’ex interprete ha rivelato di vivere a Bali dove ha intrapreso la carriera di imprenditore. Malgrado il successo e i soldi, Corrente non era felice: “Con i primi soldi comprai anche tanta droga. La trasgressione mi attraeva perché era un modo per uscire dalla mia infelicità. Sin da piccolo sono stato ipersensibile e crescendo ho cercato di soffocare quella sensibilità, quella sofferenza. La droga, quindi, era un modo per tentare di uscire da quel dolore. A un certo punto è diventata parte della mia vita, la mia medicina. All’inizio può sembrare una soluzione, poi diventa una prigione. Tra le cose che mi hanno aiutato a uscirne c’è anche la meditazione”.

Oltre alla fama e al successo, Distretto di Polizia ha permesso a Corrente di conoscere Giulia Bevilacqua con la quale ha avuto una relazione durata 6 anni. Tuttavia, dopo un viaggio in Myanmar, l’ex attore ha capito che lì avrebbe potuto trovare quello che cercava comunicandolo alla compagna: “Mi ha capito subito, ha capito la sofferenza che vivevo, ha capito che lì c’era qualcosa per me e che io non potevo non ascoltare quella chiamata. Ci siamo lasciati poco dopo”. Da lì è partito alla volta dell’India dove ha conosciuto la meditazione: “Ero da solo e dovevo contare sulle mie forze. È così che inizi a conoscerti veramente: ti fai tenerezza, ti ami, ti stimi, ti incontri per la prima volta. Non ha prezzo”.

Poi l’incontro con Suman, che è diventata sua moglie e con la quale ha avuto due figli. Oggi “ho due ristoranti. Uno a Bali e uno a Flores. Li ho costruiti e avviati e adesso li gestisco con mia moglie. Abbiamo 47 dipendenti a Bali e 30 a Flores. Io e Suman decidiamo le strategie, le ricette e facciamo il training ai nostri dipendenti”. Se quel giorno non avesse deciso di partire, le cose avrebbero potuto prendere una piega diversa: “Probabilmente mi sarei ammazzato per mettere fine alla mia sofferenza. Ho giocato con la vita più di una volta, però poi mi dicevo: ‘Aspetta, quante cose devi fare ancora?’ Per fortuna ho avuto un fuoco che si è acceso e che ha preso le decisioni per me e sono partito verso l’ignoto”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Hotel Costiera: le anticipazioni (trama e cast) della serie tv su Canale 5
TV / Torno indietro e cambio vita: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 3 settembre 2026
Ti potrebbe interessare
TV / Hotel Costiera: le anticipazioni (trama e cast) della serie tv su Canale 5
TV / Torno indietro e cambio vita: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 3 settembre 2026
TV / Kilimangiaro Estate: anticipazioni, ospiti e argomenti della puntata di oggi, 3 settembre
Spettacoli / Tensione in Rai, scontro tra Salvo Sottile e gli inviati di Report: “Venduto, sei un pezzo di me**a”
Spettacoli / Report, Corsini: “I conduttori li sceglie il direttore, mi pagano per questo. Piervincenzi resta”
Spettacoli / Alberto Rimedio difende Lele Adani: "Non finge, è passionale"
Spettacoli / Report, dopo l’addio di Presutti spunta l’ipotesi della conduzione a rotazione degli inviati storici
Spettacoli / Giulia Presutti rinuncia alla conduzione di Report: “Faccio volentieri un passo indietro”
TV / Ascolti tv mercoledì 2 settembre: Roma, baby. Cremonini live Circo Massimo
Ricerca