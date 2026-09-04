Sotto le foglie: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, venerdì 4 settembre 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Sotto le foglie (Quand vient l’automne), film del 2024, diretto da François Ozon. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’anziana Michelle trascorre la pensione nella campagna borgognona, dove ha come sola amica Marie-Claude, il cui figlio Vincent è incarcerato per piccoli traffici. La più grande gioia è per lei l’arrivo del nipotino Lucas, accompagnato dalla figlia Valérie per passare le vacanze con la nonna. Quando però Michelle offre un pasto a base di funghi raccolti da lei, Valérie si sente male e, dopo essersi ripresa, porta con sé Lucas vietando alla madre, con cui è già in cattivi rapporti, di rivederlo.

Uscito di prigione, Vincent viene impiegato da Michelle come giardiniere. Riconoscente per la sua gentilezza e per la possibilità che gli viene offerta, Vincent si reca da Valérie a Parigi, per convincerla ad ammorbidire il suo atteggiamento verso Michelle, ma durante la visita la donna cade dal terrazzo e muore. Vincent rivela alla madre Marie-Claude quanto accaduto, spiegando che si è trattato di un incidente. Il piccolo Lucas va così a vivere con la nonna, rifiutando di seguire il padre Laurent a Dubai. Vincent diventa per Lucas un fratello maggiore e, grazie all’aiuto di Michelle, riesce ad aprire un locale, mentre l’anziana signora rivela a Lucas che in passato è stata una prostituta, e che a questo era dovuto il rancore di Valérie. Poco tempo dopo, Marie-Claude muore per un tumore, confidando a Michelle che Vincent si trovava da Valérie il giorno della caduta fatale.

Sotto le foglie: il cast

Abbiamo visto la trama di Sotto le foglie, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Hélène Vincent: Michelle Giraud

Josiane Balasko: Marie-Claude Perrin

Ludivine Sagnier: Valérie Tessier

Pierre Lottin: Vincent Perrin

Garlan Erlos: Lucas Tessier

Sophie Guillemin: capitano della polizia

Malik Zidi: Laurent Tessier

Paul Beaurepaire: Lucas Tessier diciottenne

Sidiki Bakaba: sacerdote

Vincent Colombe: medico di Michelle

Streaming e tv

Dove vedere Sotto le foglie in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 4 settembre 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.