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Ascolti tv giovedì 3 settembre: Torno indietro e cambio vita, Hotel Costiera, Dritto e rovescio
Ascolti tv giovedì 3 settembre 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 3 settembre2026? Su Rai 1 è andato in onda Torno indietro e cambio vita. Su Rai 3 Kilimangiaro Estate. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Hotel Costiera. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 3 settembre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv giovedì 3 settembre 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Torno indietro e cambio vita interessa 1.715.000 spettatori pari al 13% di share dalle 21:51 alle 23:23. Su Canale5 Hotel Costiera conquista 1.641.000 spettatori con uno share del 13.4% dalle 22 alle 23:41. Su Rai2 Il Commissario Rex intrattiene 671.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1 la partita di Coppa Italia – Cagliari-Verona incolla davanti al video 1.023.000 spettatori con il 6.8%. Su Rai3 Kilimangiaro Estate segna 497.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 927.000 spettatori (9.7%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 756.000 spettatori e il 5.2%. Su Tv8 Tutte contro lui – The Other Woman ottiene 400.000 spettatori (3.1%).
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 L’Eredità Summer totalizza 2.592.000 spettatori (15.7%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.724.000 – 22.8%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.500.000 spettatori pari al 27.4%. Su Rai2 TG2 Post è scelto da 524.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 Coppa Italia Live raduna 476.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.157.000 spettatori (7.0%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 850.000 spettatori e il 5.3% nella prima parte e 859.000 spettatori e il 5.2% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.282.000 spettatori (7.8%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 373.000 spettatori e il 2.3%.
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.238.000 spettatori pari al 22.4%, mentre Reazione a Catena coinvolge 3.307.000 spettatori pari al 25.4%. Su Canale5 The Wall – I Protagonosti intrattiene 1.092.000 spettatori (12.3%), mentre The Wall convince 1.557.000 spettatori (13.6%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (319.000 – 3.6%), Blue Bloods è seguito da 421.000 spettatori con il 3.8% nel primo episodio e 571.000 spettatori con il 3.9% nel secondo episodio. Su Italia1 la partita di Coppa Italia – Palermo-Mantova sigla 647.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.058.000 spettatori (15.5%). A seguire Blob segna 767.000 spettatori (5.1%) e Via dei Matti n° 0 in replica sigla 670.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 681.000 spettatori (5.4%), mentre La Promessa intrattiene 904.000 spettatori (6.1%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.