Kilimangiaro Estate: anticipazioni, ospiti e argomenti della puntata di oggi, 3 settembre
Kilimangiaro Estate: anticipazioni, ospiti e argomenti della puntata di oggi, 3 settembre
Questa sera, giovedì 3 settembre 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Kilimangiaro Estate, il programma di Rai Cultura condotto da Camila Raznovich. Un viaggio che abbandona lo studio televisivo per abbracciare il mondo reale, fatto di città, persone, storie e paesaggi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Anticipazioni
La puntata di oggi accompagna il pubblico in un viaggio che va dalle Filippine agli Stati Uniti, dalle Canarie a Singapore, passando per la Cambogia. Come sempre, la conduttrice propone storie, incontri e immagini suggestive dai luoghi più affascinanti del pianeta, tra natura, cultura e tradizioni locali.
Streaming e tv
Dove vedere Kilimangiaro Estate in diretta tv e in streaming? Appuntamento questa sera, giovedì 3 settembre 2026, alle ore 21,20 su Rai 3. Anche in streaming e on demand su Rai Play.