Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:56
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Kilimangiaro Estate: anticipazioni, ospiti e argomenti della puntata di oggi, 3 settembre

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Kilimangiaro Estate: anticipazioni, ospiti e argomenti della puntata di oggi, 3 settembre

Questa sera, giovedì 3 settembre 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Kilimangiaro Estate, il programma di Rai Cultura condotto da Camila Raznovich. Un viaggio che abbandona lo studio televisivo per abbracciare il mondo reale, fatto di città, persone, storie e paesaggi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

La puntata di oggi accompagna il pubblico in un viaggio che va dalle Filippine agli Stati Uniti, dalle Canarie a Singapore, passando per la Cambogia. Come sempre, la conduttrice propone storie, incontri e immagini suggestive dai luoghi più affascinanti del pianeta, tra natura, cultura e tradizioni locali.

Streaming e tv

Dove vedere Kilimangiaro Estate in diretta tv e in streaming? Appuntamento questa sera, giovedì 3 settembre 2026, alle ore 21,20 su Rai 3. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Hotel Costiera: le anticipazioni (trama e cast) della serie tv su Canale 5
TV / Torno indietro e cambio vita: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 3 settembre 2026
Ti potrebbe interessare
TV / Hotel Costiera: le anticipazioni (trama e cast) della serie tv su Canale 5
TV / Torno indietro e cambio vita: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 3 settembre 2026
Spettacoli / Tensione in Rai, scontro tra Salvo Sottile e gli inviati di Report: “Venduto, sei un pezzo di me**a”
Spettacoli / Report, Corsini: “I conduttori li sceglie il direttore, mi pagano per questo. Piervincenzi resta”
Spettacoli / Alberto Rimedio difende Lele Adani: "Non finge, è passionale"
Spettacoli / Report, dopo l’addio di Presutti spunta l’ipotesi della conduzione a rotazione degli inviati storici
Spettacoli / Giulia Presutti rinuncia alla conduzione di Report: “Faccio volentieri un passo indietro”
TV / Ascolti tv mercoledì 2 settembre: Roma, baby. Cremonini live Circo Massimo
TV / Roma, baby. Cremonini live Circo Massimo streaming e diretta tv: dove vedere il concerto
Ricerca