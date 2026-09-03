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Hotel Costiera: le anticipazioni (trama e cast) della serie tv su Canale 5

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Hotel Costiera: le anticipazioni (trama e cast) della serie tv

Questa sera, giovedì 3 settembre 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Hotel Costiera, serie televisiva italo-statunitense diretta da Adam Bernstein e Giacomo Martelli. Distribuita da Prime Video il 24 settembre 2025. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La ricerca di Alice arriva alla resa dei conti nell’ultima puntata. I tre episodi conclusivi della serie con Jesse Williams svelano cosa si nasconde dietro il rapimento della ragazza e portano Daniel De Luca ad affrontare una missione particolarmente rischiosa per riportarla a casa. Il finale chiarisce il ruolo della banda guidata da Laurent e il vero obiettivo dei criminali, ma lascia anche una porta aperta sul passato di Daniel con una rivelazione negli ultimi istanti della storia.

Hotel Costiera: il cast

Abbiamo visto la trama di Hotel Costiera, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Jesse Williams: Daniel De Luca
  • Jordan Alexandra: Genny Ramirez
  • Maria Chiara Giannetta: Adele Caetani
  • Antonio Gerardi: Bignè
  • Sam Haygarth: conte Tancredi Villanova-Rochester
  • Tommaso Ragno: Augusto Caetani
  • Pierpaolo Spollon: Bruno Lombardi
  • Amanda Campana: Alice Caetani

Streaming e tv

Dove vedere Hotel Costiera in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – giovedì 3 settembre 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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