Hotel Costiera: le anticipazioni (trama e cast) della serie tv su Canale 5
Hotel Costiera: le anticipazioni (trama e cast) della serie tv
Questa sera, giovedì 3 settembre 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Hotel Costiera, serie televisiva italo-statunitense diretta da Adam Bernstein e Giacomo Martelli. Distribuita da Prime Video il 24 settembre 2025. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
La ricerca di Alice arriva alla resa dei conti nell’ultima puntata. I tre episodi conclusivi della serie con Jesse Williams svelano cosa si nasconde dietro il rapimento della ragazza e portano Daniel De Luca ad affrontare una missione particolarmente rischiosa per riportarla a casa. Il finale chiarisce il ruolo della banda guidata da Laurent e il vero obiettivo dei criminali, ma lascia anche una porta aperta sul passato di Daniel con una rivelazione negli ultimi istanti della storia.
Hotel Costiera: il cast
Abbiamo visto la trama di Hotel Costiera, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Jesse Williams: Daniel De Luca
- Jordan Alexandra: Genny Ramirez
- Maria Chiara Giannetta: Adele Caetani
- Antonio Gerardi: Bignè
- Sam Haygarth: conte Tancredi Villanova-Rochester
- Tommaso Ragno: Augusto Caetani
- Pierpaolo Spollon: Bruno Lombardi
- Amanda Campana: Alice Caetani
Streaming e tv
Dove vedere Hotel Costiera in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – giovedì 3 settembre 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.