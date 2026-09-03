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Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 3 settembre 2026

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di Anton Filippo Ferrari
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Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 3 settembre 2026

Questa sera, giovedì 3 settembre 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Nel primo appuntamento stagionale Paolo Del Debbio intervista il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini sui temi economici, politici e sociali con un focus sulla durata del Governo Meloni, che si appresta a diventare il più longevo nella storia della Repubblica. Nel corso della serata, ampio spazio sarà dedicato ai temi della sicurezza e dell’immigrazione, alla luce dei recenti fatti di cronaca a Torino e Ceuta. A seguire, un approfondimento sulla situazione economica del Paese, per fare il punto sull’Italia a quattro anni dall’insediamento dell’esecutivo Meloni. Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio: Simone Leoni (FI), Michele Gubitosa (M5S), Davide Faraone (IV).

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 3 settembre 2026 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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