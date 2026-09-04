L’erede: anticipazioni (trama e cast) e streaming della puntata, 4 settembre

Questa sera, venerdì 4 settembre 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata L’erede, la serie tv turca drammatica/sentimentale diretta da Deniz Celebi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

I Kordagli arrivano per primi al nascondiglio di Dalyan. Il Capo Zyian vuole occuparsi in prima persona dell’esecuzione del nipote. Prima però, visto che Dalyan è giunto alla fine dei suoi giorni, Zyian gli rivela un terribile segreto: allo scopo di diventare l’erede, fu lui a uccidere suo fratello e a rendere orfano Dalyan, facendo poi ricadere la colpa sugli Yelduran. Di lì a poco anche Serhat e i suoi uomini arrivano al nascondiglio, giusto in tempo per ascoltare la rivelazione di Ziyan e impedirgli di uccidere Dalyan. Alla villa, Sultan vuole a tutti i costi rendere la vita difficile a Yildiz e la obbliga a occuparsi di lavare le stoviglie in cucina prima di potersi dedicare a ciò che desidera. La ragazza non si perde d’animo, si rimbocca le maniche e si dedica alle faccende, riuscendo anche a studiare. Melek è fortemente combattuta. Il suo cuore le dice di restare con Serhat, la sua testa di divorziare. Nergis capisce che c’è Sevde dietro a questa confusione.

Asir, sapendo di dover pagare con la morte per gli errori del padre, cambia atteggiamento nei confronti della sorella, confessando di averle sempre voluto bene. Cerca, inoltre, di farsi perdonare da Hicran, la parrucchiera, per i danni causati al suo negozio, ma lei lo caccia nuovamente. Yildiz, colpita dal cambiamento del fratello, chiede a Serhat di risparmiargli la vita, ma lui le dice di non poter fare nulla. Intanto Yusuf e Hatcick si stanno riavvicinando. Akif rapisce Asir e lo porta nel loro covo segreto con l’intenzione di ucciderlo, ma viene fermato da Serhat che, nel frattempo, aveva stretto un accordo con Ziyan, promettendogli la salvezza del figlio in cambio delle quote del terreno minerario. Yildiz va da Melek e le dice che, pur di vedere Serhat felice, è disposta ad andarsene e a lasciarlo a lei ma, quando Melek raggiunge il suo amato, lui le fa trovare le carte per il divorzio. Era stata Nergis a a dirgli di farlo.

La sanguinosa faida è terminata, ma Asir è furioso perché, sebbene gli sia stata risparmiata la vita, si sente talmente ferito nell’orgoglio che avrebbe preferito morire. Nutre un profondo rancore nei confronti del padre e gli rinfaccia che l’omicidio da lui commesso ai danni del suo stesso fratello sarà la rovina delle future generazioni dei Kordagli. La famiglia Yelduran intanto deve affrontare una nuova sfida per il potere su Urfa. Tutti i capi si riuniranno e voteranno per decidere chi sarà il capo di Urfa.

L’erede: il cast

Abbiamo visto la trama de L’erede, ma qual è il cast completo della serie tv? Tra gli attori principali: Ilhan Sen, Aybuke Pusat, Biran Damla Yilmaz, Birgul Ulusoy, Vural Tantekin, Veda Yurtsever Ipek, Onur Bilge, Sezin Bozaci e Mazlum Cimen.

Streaming e tv

Dove vedere L’erede in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – venerdì 4 settembre 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.