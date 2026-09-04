La Notte dei Serpenti: anticipazioni, cantanti, canzoni, cast, maestro Enrico Melozzi, location e ospiti dello show su Rai 1

La Notte dei Serpenti è il grande show che approda su Rai 1 questa sera, 4 settembre 2026, per celebrare la grande musica abruzzese. Ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi, lo spettacolo sarà condotto da Elettra Lamborghini, con la regia televisiva di Salvatore Perfetto. Dopo il successo dell’evento dal vivo, andato in scena il 25 luglio allo Stadio del Mare di Pescara davanti a 50mila persone, La Notte dei Serpenti approda in prima serata su Rai 1. Questa è la quarta edizione dello show, per un mix innovativo tra musica pop, tradizione popolare e nuove sonorità. Ma scopriamo insieme chi sono gli ospiti, i cantanti, il cast e le canzoni dello show di questa sera.

Cast, cantanti e ospiti

Il cast de La Notte dei Serpenti 2026 mette insieme generazioni e linguaggi differenti. Sul palco saliranno Antonia, Baby K, Bambole di Pezza, Clementino, Mr. Rain, Patty Pravo e Raf, mentre Elettra Lamborghini, oltre al ruolo di conduttrice, si esibirà con alcune delle sue hit. Non può mancare l’Orchestra dei Serpenti, diretta da Enrico Melozzi e composta da musicisti e da un coro formato esclusivamente da donne, di diverse età. Una scelta che sottolinea anche la centralità della figura femminile nella cultura abruzzese. Complessivamente sono oltre cento gli artisti abruzzesi coinvolti tra orchestra, performer e ballerini.

Non mancheranno inoltre la lirica e la comicità. Tra gli ospiti figurano il soprano pescarese Carmela Remigio, scoperta da Luciano Pavarotti, e l’attore sulmonese Gabriele Cirilli. Tornano anche Le Farfalle, squadra di ginnastica ritmica dell’Aeronautica Militare, e la Banda dell’Esercito, composta da 78 musicisti e diretta dal Maestro Maggiore Filippo Cangiamila.

Un modo per rendere omaggio alla grande tradizione abruzzese, attualizzandola. In questa edizione il percorso si arricchisce anche di nuove contaminazioni, dalla musica elettronica all’arte visionaria di Gabriele D’Annunzio. “La tradizione non può essere qualcosa che si conserva, rischiando di diventare solo un ricordo”, spiega Melozzi.

Streaming e tv

Dove vedere La Notte dei Serpenti 2026 in tv e streaming? Appuntamento su Rai 1 questa sera, 4 settembre 2026, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.